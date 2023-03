Der Copperhead Chemical Company Inc., einem Tochterunternehmen der PMC Group International, wurde im Rahmen der Supplier Excellence Awards von Northrop Grumman der Strategic Excellence Award 2022 verliehen. Mit dieser Auszeichnung wird die Copperhead Chemical Company Inc. als Top-Lieferant innerhalb des globalen Netzwerks von Northrop Grumman von über 10.000 Lieferanten geehrt.

"Mit ihren Leistungen differenziert sich die Copperhead Chemical Company Inc. als einer der besten Lieferpartner", sagte Matt Bromberg, Corporate Vice President, Global Operations von Northrop Grumman.

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und als führender Hersteller von energetischen Materialien trägt die Copperhead Chemical Company Inc. entscheidend dazu bei, dass Northrop Grumman fortschrittliche Technologielösungen mit der Qualität und Schnelligkeit liefert, die für die dringenden globalen Sicherheitsherausforderungen erforderlich sind. Die Produkte der Copperhead Chemical Company finden auf verschiedenen Endmärkten Verwendung, unter anderem in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie sowie in der Verteidigungs- und Konsumgüterindustrie.

ÜBER PMC

Die PMC Group ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter und weltweit tätiger Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Bergbau-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über die PMC Group und ihre weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

Jane Potts 856-533-1890

jane.potts@pmc-group.com