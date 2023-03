DJ Scholz lobt Aserbaidschans Beitrag zur Energiesicherheit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz sieht aufgrund der Energielieferungen aus Aserbaidschan eine höhere Versorgungssicherheit in Deutschland und der Europäischen Union. Nach einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Ministerpräsidenten Ilham Aliyew in Berlin sagte Scholz, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen wolle. Aliyew bekräftigte, dass sein Land ein zuverlässiger Partner sei und seine Gaslieferungen nach Europa bis 2027 auf jährlich 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas ausweiten wolle, von bislang rund 8 Milliarden. Nun müssten langjährige Verträge zur Lieferung von Erdgas und grüner Energie abgeschlossen werden, so Aliyew.

"Aserbaidschan ist für Deutschland und die Europäische Union ein Partner von wachsender Bedeutung. Das Land hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der deutschen und europäischen Energieversorgung zu leisten", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz. Dabei gehe es um Öl und Gas, aber auch um Exportmöglichkeiten von erneuerbaren Energien, wenn diese im Land selbst weiter ausgebaut würden.

Der Kaukasus-Staat Aserbaidschan hat ein reiches Erdöl- und Erdgasvorkommen. Im vergangenen Jahr hat es mit der Europäischen Union eine Absichtserklärung zur jährlichen Lieferung von 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas unterzeichnet.

Aliyew betonte, dass nun neue Verträge zum Gasexport unterzeichnet werden müssten. Dabei gehe es um "langjährige Verträge", wie er laut einer Übersetzung des Bundespresseamtes sagte.

Scholz machte deutlich, dass die Stärkung der Energiesicherheit Europas durch vermehrte Exporte aus Aserbaidschan "sehr beeindruckend" sei. Es müsse nun der Ausbau der Energieinfrastruktur in Europa sowie der Interkonnektoren für die Energienetze über Landesgrenzen hinweg vorangetrieben werden. "Das ist ein gemeinsames Interesse", so Scholz.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Aserbaidschan nütze sowohl dem Land als auch Europa, weil dabei Potentiale für den Export grün produzierter Energie aus Aserbaidschan entstünden, wie Scholz erklärte.

