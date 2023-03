Am Donnerstag will die Europäische Zentralbank ihre nächste Zinsentscheidung fällen. Wenn es nach ihrem ehemaligen Chefvolkswirt geht, hat die Notenbank bei der Inflationsbekämpfung noch viel Arbeit vor sich.

Die ausufernde Inflation wurde im vergangenen Jahr allem durch die stark steigenden Energiepreise getrieben. Inzwischen habe sich die Teuerung auch auf den Dienstleistungsbereich ausgedehnt, erklärt Otmar Issing, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, im Gespräch mit wallstreet:online.

Jetzt kommen auch noch hohe Lohnforderungen in vielen Branchen hinzu. Deshalb dürfte auch die wichtige Kerninflation so schnell nicht herunterkommen, warnt Issing. Was das für die Politik der Notenbank bedeutet und welche Rolle das Anleihenkaufprogramm von EZB und Co. dabei spielen, erklärt der Ökonom im Interview. Jetzt einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion