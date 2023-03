Woburn, Mass., 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von industriellen und medizinischen Gasen unterzeichnet einen langfristigen Vertrag für die APM 360-Lösung von SymphonyAISymphonyAI Industrial, ein Geschäftsbereich von SymphonyAI, gab heute bekannt, dass das Industrie- und Medizingasunternehmen Nippon Gases eine langfristige Vereinbarung zur Ausweitung der Nutzung von APM 360 zur Verbesserung der Anlageleistung unterzeichnet hat, um den Anlagenbetrieb und die Produktion in seiner gesamten europäischen Anlageflotte zu unterstützen.Die APM 360 Asset Predictive Maintenance-Lösung überwacht den allgemeinen Maschinenzustand mit Echtzeit-Überwachung und vorausschauender Wartung für kritische Anlagenausrüstung wie Kompressoren, Hochspannungsmotoren, Turbinen, Wärmetauscher und Vorreiniger. APM 360 nutzt IIoT, KI, Fehlermöglichkeits- und Auswirkungsanalyse (FMEA) sowie Physik, zur Erkennung von Anomalien mit automatischer Ursachenanalyse und Hinweisen. Diese Kombination von Fähigkeiten identifiziert komplexe, dynamische Maschinenmuster, die sicherstellen, dass kritische Fertigungsmaschinen optimal funktionieren."APM 360 von SymphonyAI Industrial und sein Team von talentierten Ingenieuren haben sich bewährt, um unser Zuverlässigkeitsprogramm auf die nächste Stufe zu heben", sagte Ben Engels, Reliability Manager Europe von Nippon Gases. "Die Lösung ermöglicht es uns, die enorme Datenmenge, die wir erfassen, zu nutzen, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, dass unsere Anlagen mit optimaler Leistung laufen.""Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Nippon Gases", sagte Dominic Gallello, CEO von SymphonyAI Industrial. "Die Kombination aus unseren auf maschinellem Denken basierenden KI-Fähigkeiten der dritten Generation und unserer hohen Dichte an Ingenieurtalenten, die eine erfolgreiche Implementierung ermöglichen, ist unsere Formel für den Erfolg der Anwender und Kunden."Informationen zu Nippon GasesNippon Gases, eines der führenden Unternehmen für industrielle und medizinische Gase in Europa, gehört zur Nippon Sanso Holdings Corporation, die auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken kann und ist mit mehr als 19.000 Mitarbeitern in 31 Ländern auch in Japan, Südostasien, Australien, den USA und Kanada vertreten. In Europa arbeiten heute mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon 27 % Frauen in 13 Ländern für Nippon Gases und betreuen mehr als 150.000 Kunden. Sicherheit hat in unserem Unternehmen oberste Priorität und wir arbeiten ständig daran, sie noch weiter zu verbessern. Wir analysieren Risikofaktoren und riskante Verhaltensweisen, um sie zu beseitigen, und sorgen für die strikte Einhaltung unserer Sicherheitsprinzipien durch alle unsere Mitarbeiter. Das Engagement von Nippon Gases für Kunden, Mitarbeiter und Partner sowie für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, spiegelt unser Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit wider. Gemeinsam sind wir "Die Gasprofis" und haben alle das gleiche Ziel: "Das Leben durch Gastechnologie besser zu machen."Informationen zu SymphonyAI IndustrialSymphonyAI Industrial, ein Geschäftsbereich von SymphonyAI, ist ein Innovator im Bereich industrieller Einblicke, der den autonomen Betrieb von Anlagen beschleunigt. Die branchenführende EurekaAI/IoT-Plattform und die industriellen Optimierungslösungen vernetzen weltweit Zehntausende von Anlagen und Arbeitsabläufe in Fertigungsbetrieben und verarbeiten täglich Milliarden von Datenpunkten, wodurch neue Maßstäbe in der operativen Intelligenz gesetzt werden.- Composable Enterprise MOM/MES-Lösungen für die digitale Fertigung können innerhalb von 90 Tagen einsatzbereit sein, um Geräte, Prozesse, Menschen und Systeme mit einer harmonisierten Anlagenautomatisierung und -Steuerung zu verbinden.- Die Anwendungen für die Anlagenleistung umfassen die vorausschauende Wartung von Anlagen und die Optimierung des Prozesszustands, die Aufrechterhaltung einer hohen Anlagenverfügbarkeit, die Verlängerung der Lebensdauer von Investitionsgütern und die Reduzierung der Prozessschwankungen.- Connected Frontline-Worker-Lösungen mobilisieren Mitarbeiter, um komplexe Prozesse mit menschengesteuerter Verfahrens- und Instruktionsunterstützung zu bewältigen, unter Verwendung einer Kombination aus Brillen, Smartphones, Tablets und PCs.Die Lösungen von SymphonyAI Industrial bieten den Anwendern einen hohen Wert, indem sie die Variabilität aus den Prozessen verdrängen und den Betrieb im Hinblick auf Durchsatz, Ertrag, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit optimieren.Informationen zu SymphonyAISymphonyAI ist dabei, das führende KI-SaaS-Unternehmen für die digitale Transformation in den wichtigsten und wachstumsstärksten Branchen aufzubauen, darunter Einzelhandel, verpackte Konsumgüter, Finanzen, Fertigung, Medien und IT/Unternehmensservice-Management. Zu den Kunden von SymphonyAI in den verschiedenen Bereichen zählen viele führende Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist SymphonyAI schnell auf 3.000 talentierte Führungskräfte, Datenwissenschaftler und andere Fachleute angewachsen. SymphonyAI ist ein Unternehmen der SAIGroup, das von dem erfolgreichen Unternehmer und Philanthropen Dr. Romesh Wadhwani mit $1 Milliarden Dollar unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.symphonyai.com.Medienkontakt:Megan Duero megan@galestrategies.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-gases-weitet-seinen-einsatz-von-symphonyai-industrial-auf-ganz-europa-aus-um-die-leistung-von-fertigungsmaschinen-zu-optimieren-und-betriebsrisiken-zu-reduzieren-301771679.htmlOriginal-Content von: SymphonyAI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168722/5463476