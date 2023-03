Kurssturz nutzen - 5 interessante Bonus Cap-Zertifikate!

Richard Pfadenhauer,

Viele Investoren sind in diesen Tagen nervös. Anhaltend hohe Inflationsraten setzen die Notenbanken weiter unter Druck, an der Zinsschraube zu drehen. Damit einher gehen Sorgen um die Konjunktur. Vergangene Woche ereilte die Märkte eine weitere Hiobsbotschaft. Die Insolvenz der Silicon Valley Bank. Welche Kreise dies noch ziehen wird, ist offen. Die Aktienmärkte reagierten gestern mit einem kräftigen Kursrückgang. Heute deutet sich eine Stabilisierung an. Wie tragfägig ist jedoch ist, bleibt zunächst abzuwarten. In solchen Marktphasten könnten Bonus Cap-Zertifikate eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in die Aktie sein. Die unten aufgelisteten Bonus Cap-Zertifikate haben aktuell einen Abstand zur kritischen Barriere von jeweils über 30 Prozent.

Aixtron:

Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie verlor seit dem 52-Wochenhoch rund 14 Prozent. 2022 konnte Aixtron die Erwartungen der Marktexperten nicht ganz erfüllen. Es wird damit gerechnet, dass die Lieferkettenprobleme im Jahresverlauf weiter abnehmen. So soll der Umsatz 2023 um mindestens ein Viertel steigen und die Margen deutlich verbessert werden. Die Auftragsbücher sind voll.

Deutsche Bank:

Das Finanzinstitut erwirtschaftete 2022 den höchsten Gewinn seit 15 Jahren und erhöht die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Renditen sind in den zurückliegenden 1 1/2 Jahren deutlich angestiegen und eine Trendumkehr zeichnet sich aktuell noch nicht ab. So wundert es nicht, dass das Management auch für 2023 optimistisch ist. Gleichwohl sorgt die Insolvenz eines US-Hauses aktuell für Unruhe. Die Aktie büßte seit dem 52-Wochenhoch knapp 30 Prozent ein. Weitere Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen.

Nordex:

Der Windanlagenbauer erhielt aus Deutschland einen Auftrag zur Lieferung von Turbinen für den Windpark Ostprignitz in Brandenburg. Gute Nachrichten wie diese kann Nordex gut gebrauchen, denn 2022 schrieb der Konzern wegen gestiegener Kosten und Lieferkettenproblemen einen hohen Verlust. Mittelfristig peilt Nordex eine operative Marge von acht Prozent an. Aktuell ist dieses Ziel zwar noch weit entfernt. Die Auftragsbücher sind allerdings voll und die Verkaufspreise wurden zuletzt bereits erhöht.

SMA Solar Technologie:

Beim Wechselrichterspezialisten wird im Jahresverlauf ebenfalls mit einer Verbesserung der Lieferketten gerechnet. Das Management stellte daher kürzlich für 2023 einen deutlichen Umsatzzuwachs und eine Verbesserung des Gewinns in Aussicht. Solar- und Windanlagenbauer profitieren vor allem von den milliardenschweren Investitions- und Förderpaketen der EU, der USA und zahlreichen Einzelstaaten.

Vonovia:

Immobilienkonzerne wie Vonovia leiden vor allem unter den deutlich gestiegenen Zinsen. Dies hat bereits Konsequenzen. "Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubau-Projekten haben", sagte Vonovia-Entwicklungsvorstand Daniel Riedl der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" Ende Januar diesen Jahres. "Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen, und davor können wir nicht die Augen verschließen." Mit einem KGV von 8,2 ist die Aktie moderat bewertet. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig positiv gestimmt. Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Das finale Zahlenwerk wird kommende Woche vorgelegt.

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap Zertifikate für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonus-Level/Cap in EUR aktueller Kurs in EUR letzter Bewertungstag Aixtron HC43F0 29,80 19,00 36,00 27,42 15.12.2023 Deutsche Bank HB8PZ9 12,26 7,00 15,00 10,23 15.12.2023 Nordex HC4334 15,35 10,00 19,00 14,67 15.12.2023 SMA Solar HC3VX7 73,33 55,00 90,00 81,98 15.12.2023 Vonovia HC1J9X 29,69 14,00 37,50 20,65 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.3.2023; 12:50 Uhr

