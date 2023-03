Das Unternehmen aus Salzburg ist eigenen Angaben zufolge in der Schweiz und Österreich führend im Markt für Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung. Smartfox arbeitet mit dem ehemaligen Kölner Vertriebsteam von Myenergi zusammen, das seinen Namen in Smartfox GmbH ändert. Smartfox, Anbieter von Lösungen zur Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung, vertreibt seine Produkte nun auch in Deutschland. Bisher war das Salzburger Unternehmen in Österreich und der Schweiz aktiv, wo es nach eigenen Angaben Marktführer ist. Neben der Energiemanagement-Software bietet Smartfox eine Wallbox mit integrierter ...

