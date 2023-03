Paritosh M. Chakrabarti, Unternehmensinhaber, Autor und Philanthrop, gab heute bekannt, dass die PMC Group und die Chakrabarti Foundation eine beträchtliche Spende in Form von Grundstücken und Immobilien an die Ramakrishna Mission Saradapitha Belur Math in Westbengalen übergeben haben.

"Einen Beitrag zur Ramakrishna Mission Saradapitha zu leisten, ist eine Ehre. Die Mission bewahrt die Lehren des größten spirituellen Führers Indiens und Einigers der Menschheit, Swami Vivekananda", erklärte Paritosh Chakrabarti. "Mit dieser Spende kann ich diese Ideale fördern. Ich bin Belur Math für die Annahme der Spende sehr dankbar. Diese Zuwendungen sind zugleich ein Teil der 'Seele' der PMC Group, die ich in meinem demnächst erscheinenden Buch The Makings of PMC Group A Corporation with a Soul beschreibe."

Zur Spende gehören unter anderem das bemerkenswerte Bose-Haus, das Zeuge zahlreicher historischer Ereignisse war und Erinnerungen an große Patrioten und Revolutionäre bewahrt, sowie das umliegende Land und eine bedeutende finanzielle Zuwendung. Die finanzielle Zuwendung ist vorgesehen für 1.) den Bau und die Einrichtung von zwei Museumsräumen, in denen jeweils Bilderausstellungen, Manuskripte, seltene und wertvolle Sammlungen und möglicherweise eine Multimedia-Präsentation untergebracht werden, die das Leben, die Aktivitäten und das Vermächtnis von Swami Vivekananda und Netaji Subhas Chandra Bose veranschaulichen, 2.) die Durchführung von Kultur- und Bildungsaktivitäten zur Förderung der interkulturellen und interreligiösen Harmonie und 3.) die Installation einer Gedenktafel mit dem Hinweis: "Dieses historische Bose-Haus wurde von Paritosh M. Chakrabarti und Srimati Chakrabarti an die Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur Math für den Bau und die Entwicklung eines Kultur- und Bildungszentrums zur Förderung des Vermächtnisses von Swamiji und Netaji gespendet".

Vijay Sagar Mishra, Vorsitzender der Rishra Municipality, sagte: "Es ist für uns alle eine große Freude und Ehre, bei der Übergabezeremonie des Rishra Bose House an die Ramakrishna Mission Saradapitha Belur Math anwesend zu sein. Seine Umwandlung in ein Museum wird dem einfachen Volk die Werke und Aktivitäten des großen Patrioten Netaji Subhas Chandra Bose und von Swami Vivekananda näher bringen. Die heutige Generation muss mit der ruhmreichen Geschichte vertraut gemacht werden, damit sie daraus Lehren ziehen und dem Mutterland weiterhin dienen kann."

ÜBER PMC

Die PMC Group befindet sich im Besitz von Paritosh M. Chakrabarti und seiner Familie und ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter und weltweit tätiger Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Bergbau-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über die PMC Group und ihre weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

ÜBER DIE CHAKRABARTI FOUNDATION

Die Chakrabarti Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung der Bildung auf der ganzen Welt einsetzt und davon überzeugt ist, dass Exzellenz in der Bildung eine Grundvoraussetzung für eine beständige Zivilisation ist. Mehr dazu erfahren Sie auf https://pmc-group.com/chakrabarti-foundation.

ÜBER DIE RAMAKRISHNA MISSION SARADAPITHA BELUR MATH

Die Ramakrishna Mission Saradapitha Belur Math ist eine bekannte und renommierte philanthropische Organisation, die der Gesellschaft in Indien und im Ausland unabhängig von Kaste, Hautfarbe, Glauben, Religion, Nationalität, Geschlecht, regionaler Ausrichtung usw. dient. Sie verfügt über ein weit verzweigtes Netz von mehr als 250 Niederlassungen für die Bereiche Bildung, Kultur, Religion, Gesundheit, Nothilfe und Rehabilitation, Entwicklung des ländlichen Raums und der Stammesbevölkerung, Publikationen, Lehren und Predigten sowie eine Vielzahl verwandter Bereiche, die alle der ganzheitlichen Entwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes dienen. Mehr dazu finden Sie auf https://belurmath.org/ramakrishna-mission-saradapitha-belur.

