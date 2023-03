Laut einer Studie verbringen immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland ihre Zeit in der virtuellen Welt. Das führt nicht selten zur Abhängigkeit. Einer Studie zufolge sind etwa 680.000 junge Menschen süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Diese Zahl habe sich während der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt, heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...