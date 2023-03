CasinoReviews.net, ein führender Herausgeber von iGaming-Medien, hat eine gründliche Analyse des Glücksspielmarktes in Macau im Jahr 2023 durchgeführt. Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass der Markt auf Wachstum eingestellt ist und Investoren und Betreibern erhebliche Chancen bietet.

Macau ist seit Langem als das "Las Vegas des Ostens" bekannt, mit einer florierenden Glücksspielindustrie, die jedes Jahr Milliarden von Dollar an Einnahmen generiert. Der Bericht zeigt, dass die Pandemie erhebliche Hürden darstellte und zu einem fast 80-prozentigen Rückgang der Einnahmen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie führte, wobei die Casino-Einnahmen im Jahr 2022 etwas mehr als 11 der maximalen Spitzeneinnahmen aus dem Jahr 2013 betragen. Die Untersuchungen von CasinoReviews.net zeigen jedoch, dass der Markt in Macau stabil bleibt und für eine weitere Expansion in der Zukunft gerüstet ist.

Die wichtigsten Ergebnissen der Analyse:

Es wird erwartet, dass der Glücksspielmarkt in Macau zwischen 2021 und 2026 mit einer CAGR von 5,7% wächst.

Sands China, Wynn Macau und die Galaxy Entertainment Group dominieren weiterhin den Markt und halten den Großteil des Marktanteils.

Es wird erwartet, dass die Entwicklung neuer Resorts und Unterhaltungskomplexe das Wachstum des Marktes vorantreiben wird, da derzeit mehrere große Projekte in Arbeit sind.

Die Verlagerung hin zum Online-Glücksspiel wird voraussichtlich neue Möglichkeiten für die Betreiber schaffen, da die Regierung versucht, das Online-Glücksspiel zu regulieren und zu legalisieren.

CasinoReviews.net hat mit Hilfe des Fachwissens von Sudhir H. Kale, PhD ehemals hauptamtlicher Berater von Sands China Limited eine Analyse durchgeführt, die Investoren und Betreibern, die von den Aussichten des Macau-Marktes profitieren möchten, Einblicke gewährt.

