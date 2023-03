Strasbourg (ots) -- Nach über einem Jahr Krieg in der Ukraine beleuchtet ein Doku-Dreiteiler auf ARTE den Umgang der westlichen Regierungen mit Russland im letzten Jahrzehnt.- "Wer ist Wladimir Putin?" von Norma Percy steht ab dem 14. März 2023 in der ARTE-Mediathek zur Verfügung und wird am Dienstag, den 21. März 2023, ab 20.15 Uhr im TV gezeigt.Vor einem Jahr begann der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Doch kam er wirklich so überraschend? Hätte der Westen nicht spätestens nach der Annexion der Krim 2014 besser vorbereitet sein müssen? Der Doku-Dreiteiler "Wer ist Wladimir Putin?" der renommierten amerikanischen Dokumentarfilmerin Norma Percy beleuchtet ab 14. März 2023 in der ARTE-Mediathek und am Dienstag, den 21. März 2023, ab 20.15 Uhr im TV den Umgang der westlichen Regierungen mit Russland im letzten Jahrzehnt. Bedeutende Politiker und Diplomaten des Westens erklären, wie genau versucht wurde, die politischen, diplomatischen und militärischen Spannungen der jüngeren Vergangenheit zu lösen.Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen war nie einfach. Jedoch gab es immer wieder Bemühungen des Westens um eine friedliche Koexistenz mit dem schwierigen Nachbarn. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde klar, was viele sich nicht eingestehen wollen: Putin will die internationale Ordnung zerstören und ist dafür bereit, einen Krieg auf europäischem Boden zu führen. Präsidenten, Premierminister und Diplomaten berichten in der dreiteiligen Doku-Reihe von Norma Percy über die Hintergründe der Treffen und Verhandlungen, die bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, den G7- und UN-Gipfeln, bei privaten Abendessen und geheimen Treffen geführt wurden. Wie kam es 2014 zur Invasion der Krim? Welche Rolle spielte Russland beim Machterhalt des syrischen Diktators Assad? Und welche diplomatischen Bemühungen gab es, um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu verhindern? Wie gewohnt bekommt die renommierte US-amerikanischen Dokumentarfilmerin Norma Percy die großen internationalen Führungspersönlichkeiten und Spitzendiplomaten vor die Kamera. Sie erklären, wie die Entscheidungen, die die politischen, diplomatischen und militärischen Krisen der jüngeren Vergangenheit lösen sollten, diskutiert und schließlich auch getroffen wurden."Wer ist Wladimir Putin?" Doku-Reihe von Norma Percy BBC/SVT/DR/NRK/ARTE France, Brian Lapping Prouctions/Les Films d'Ici Großbritannien/Frankreich 2022, 3 x 58 Min. > Online in der ARTE-Mediathek arte.tv vom 14. März bis 16. Oktober 2023 > Am Dienstag, den 21. März 2023, ab 20.15 Uhr im TVAußerdem in der ARTE-Mediathek unter arte.tv/ukraine (https://www.arte.tv/de/videos/RC-016979/wie-der-ukraine-krieg-die-welt-veraendert/): ein Dossier mit Reportagen und Dokumentarfilmen, die die Hintergründe des Kriegs in der Ukraine erklären.Pressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | +33 3 90 14 21 56presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5463515