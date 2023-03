Das patentierte Bioverarbeitungsverfahren des Unternehmens maximiert den Ertrag und zielt darauf ab, die Kosten für kultiviertes Fleisch auf das Niveau von konventionell erzeugtem Fleisch zu bringen

Nach vier Jahren in der Versenkung taucht Fork and Good mit dem Start seiner Pilotanlage in Jersey City wieder auf, wo sich das Unternehmen zunächst auf die Produktion von kultiviertem Schweinefleisch konzentrieren wird mit dem Ziel, in Zukunft auch andere Fleischsorten zu produzieren. Das Unternehmen hat bisher 22 Millionen Dollar von Investoren erhalten, angeführt von True Ventures und mit Beteiligung von Leaps by Bayer, Collaborative Fund, Firstminute, Green Monday, Starlight und anderen.

Fork and Good ist bestrebt, die existenzielle Krise der konventionellen Schweinehaltung zu kompensieren, die durch die Zunahme von Viruserkrankungen und Antibiotikaresistenzen, die Verknappung von Wasser- und Bodenressourcen sowie die Sorge um die Umweltauswirkungen verursacht wird. Zusammengenommen haben diese Faktoren die Lieferkette für Schweinefleisch geschwächt und zu einer Preisvolatilität beigetragen, die Fleisch in naher Zukunft für viele Verbraucher unerschwinglich zu machen droht.

"Um 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 nachhaltig ernähren zu können, müssen wir der Entwicklung alternativer Proteinquellen Vorrang einräumen, die sowohl nahrhaft als auch in großem Maßstab erschwinglich sind und einen Bruchteil der heute benötigten Ressourcen verbrauchen. Wir freuen uns, dass Fork and Good Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Vision macht", sagte Jürgen Eckhardt, Head of Leaps by Bayer.

Der anfängliche Fokus von Fork and Good auf gemahlenes Schweinefleisch soll dazu beitragen, die Instabilität der Lieferketten auf dem riesigen, 820 Milliarden Dollar schweren Weltmarkt für Schweinefleisch zu beseitigen. Der Ansatz des Unternehmens ist von Grund auf anders, denn es züchtet Muskelzellen anstelle von Stammzellen, was eine einfachere und kostengünstigere Produktion ermöglicht. Dieses Verfahren ist einfacher, weil nur Fleischzellen gezüchtet werden. Es ist kostengünstiger, weil keine Stammzellen oder anderen Zelltypen verändert werden müssen. Anstatt Zellen mithilfe von Gerüsten zu züchten, nutzt das Unternehmen einen patentierten Bioprozess und einzigartige Bioreaktoren, die den Ertrag erhöhen und eine höhere Produktionsdichte ermöglichen.

"Hohe Renditen bei einem erschwinglichen Preis zu erzielen, erweist sich als unglaublich komplex, und Fork and Good ist für diese Aufgabe bestens gerüstet", so Adam D'Augelli von True Ventures. "In der Anlage in Jersey City kann pro Quadratmeter sechs bis zehn Mal mehr Schweinefleisch produziert werden als mit herkömmlichen Zuchtmethoden, und das mit weitaus weniger Wasser und minimalen Auswirkungen auf das umliegende Ökosystem."

"Die Eröffnung unserer Pilotanlage bringt uns der Erfüllung unserer Mission, kultiviertes Schweinefleisch zu produzieren, das wohlschmeckend und gleichzeitig erschwinglich ist, einen Schritt näher", fügte Niya Gupta, Mitbegründerin und CEO von Fork and Good, hinzu. "In Anbetracht des Hypes in diesem Bereich wollten wir erst an die Börse gehen, wenn wir etwas Reales in der Hand haben."

Die doppelte Herausforderung von Ertrag und Erschwinglichkeit ist für Niya nicht Neues. Vor Fork and Good war sie Mitbegründerin von ComCrop, einem Startup-Unternehmen für urbane Landwirtschaft in Singapur, das mit Hilfe von Hydrokulturen große Produktmengen auf kleinem Raum anbaut.

"Dank meiner Erfahrung mit Hydrokulturen wurde mir klar, dass der niedrige Ertrag der Grund für so teures Zuchtfleisch war", fuhr Niya fort. "Wir messen den Ertrag anhand der Futterverwertung in der Viehzucht, und die war bei kultiviertem Fleisch zu niedrig. Unsere Futterverwertung liegt bereits nahe an der von Schweinen und wir sind auf dem besten Weg, noch besser zu werden."

Das landwirtschaftliche Know-how von Niya wird durch das in Jahrzehnten gesammelte wissenschaftliche Know-how von Mitbegründer und Chief Scientific Officer Gabor Forgacs ergänzt. Als Biophysiker mit einer mehr als 30-jährigen akademischen Laufbahn präsentierte Gabor der Weltöffentlichkeit 2011 auf der TEDMED-Bühne erstmals kultiviertes Fleisch. Er ist der wissenschaftliche Gründer von Organovo, einem Bioprinting-Unternehmen, und von Modern Meadow, dem ersten Unternehmen für kultiviertes Fleisch, das heute biologisch hergestellte Materialien entwickelt, die den Ausstoß von Treibhausgasen verringern.

"Die Herstellung von kultiviertem Fleisch erfordert keine grundlegend neue Wissenschaft", erklärte Gabor. "Die Steigerung der Erträge in großem Maßstab erfordert echte Innovation. Deshalb haben wir uns so stark auf das Verfahren konzentriert und einen Ansatz patentieren lassen, der sowohl innovativ als auch wirtschaftlich sinnvoll ist."

Fork and Good begann mit einem Gefühl der Dringlichkeit, kultiviertes Fleisch auf den Markt zu bringen, und schmiedet nun Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Lebensmittelindustrie, um eine Zukunft zu sichern, in der jeder Zugang zu sicherem, human erzeugtem Fleisch hat, das gut für die Menschen und den Planeten ist.

ÜBER FORK AND GOOD

Fork Good hat es sich zur Aufgabe gemacht, an seinem Standort in Jersey City das beste Fleisch für alle und überall zu produzieren. Das Unternehmen verfolgt einen neuartigen Ansatz bei der Züchtung von Fleisch, indem es Muskelzellen direkt in firmeneigenen Bioreaktoren kultiviert, um ein Maximum an Geschmack und Nährwert zu erzielen und gleichzeitig den Land- und Wasserverbrauch in der konventionellen Viehzucht drastisch zu reduzieren. Das Team verfügt über mehr als 150 Jahre Erfahrung in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft und Wissenschaft und setzt sich dafür ein, die Branche auf sichere und transparente Weise aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.forkandgood.com.

