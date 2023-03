Aiosyn, ein Softwareunternehmen, das KI-gestützte Pathologiesoftware entwickelt, bringt sein erstes Produkt auf den Markt, das digitale Pathologielabore in den Bereichen Forschung, Diagnostik und Pharmazie bei der Verbesserung ihrer Qualitätskontrollprozesse (Quality Control, QC) unterstützt. AiosynQC ist ein KI-gestützter Algorithmus, der automatisch nach den häufigsten Artefakten sucht, die beim heterogenen präanalytischen Prozess auftreten.

Out-of-focus regions of an H&E stained slide image, blurry and difficult to read, are identified and highlighted with Aiosyn's automated quality control powered by AI. (Photo: Business Wire)