atsec meldet, dass atsec information security AB von SWEDAC, der nationalen Akkreditierungsstelle in Schweden, als Zertifizierungsstelle akkreditiert wurde und nun Zertifizierungen von IT-Produkten gemäß Common Criteria (CC) durchführen kann.

atsec information security is now operating a Certification Body accredited according to ISO/IEC 17065 (Graphic: Business Wire)