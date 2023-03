Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Automatisierung von Geschäftsprozessen gab heute die Gewinner der Laserfiche Run Smarter Awards 2023 bekannt. Die Laserfiche Run Smarter Awards wurden 2005 ins Leben gerufen, um Menschen und Organisationen aus aller Welt zu ehren, die Laserfiche zur Steigerung der Produktivität, zum Aufbau innovativer Prozesse und zur Erzielung außergewöhnlicher Geschäftsergebnisse einsetzen.

"Im Rahmen der Run Smarter Awards werden Einzelpersonen, Teams und Organisationen ausgezeichnet, die Laserfiche einsetzen, um Veränderungen innerhalb des Unternehmens, in der Laserfiche-Community oder in der Welt zu bewirken", so Karl Chan, CEO von Laserfiche. "Wir sind stolz darauf, die diesjährigen Gewinner zu ehren, die maßgeblich an der Entwicklung, Optimierung und Förderung dieser transformativen Lösungen beteiligt sind."

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Run Smarter Award 2023:

Laserfiche-Botschafter des Jahres: Lena Spencer, Technische Spezialistin für Laserfiche am Linn-Benton Community College

Lena Spencer, Technische Spezialistin für Laserfiche am Linn-Benton Community College Nien-Ling-Wacker-Visionär: Patricia Clay, CIO, Hudson County Community College

Patricia Clay, CIO, Hudson County Community College Tom Wayman Digital Transformation Leader des Jahres: Katrina Bowling, Ed. D., Administratorin für Bildungssysteme, Alabama Department of Early Childhood Education

Katrina Bowling, Ed. D., Administratorin für Bildungssysteme, Alabama Department of Early Childhood Education Solution Marketplace-Einreichung des Jahres: Antragsformular für die Finanzierung von Maßnahmen durch Mitarbeiter, eingereicht von Binu Koola, Lead Software Applications Developer an der Texas A&M University

Antragsformular für die Finanzierung von Maßnahmen durch Mitarbeiter, eingereicht von Binu Koola, Lead Software Applications Developer an der Texas A&M University Laserfiche-Programm des Jahres: Innovationsteam der Enterprise and Training Company (ETC)

Innovationsteam der Enterprise and Training Company (ETC) Laserfiche-Team des Jahres: Business Process Optimization Team an der Universität von San Francisco

Business Process Optimization Team an der Universität von San Francisco Bester Programm-ROI: Montgomery County Hospital District

Montgomery County Hospital District Change-Maker des Jahres: Crafton Hills College

Mehr über die Gewinner des Laserfiche Run Smarter Award erfahren Sie hier.

Die Gewinner der Laserfiche Run Smarter Awards werden im Rahmen der Veranstaltungen der Laserfiche Empower Konferenz 2023 ausgezeichnet. Klicken Sie hier, um sich für die Konferenz zu registrieren.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mithilfe von leistungsstarken Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement und Analysen sorgt die Laserfiche-Plattform für eine schnellere Abwicklung von Geschäftsvorgängen und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

