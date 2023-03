Jason Okroy wird Chief Customer and Strategy Officer

Salute Mission Critical, der größte weltweit tätige Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus, gab die Ernennung von Erich Sanchack zum Chief Executive Officer bekannt. Sanchack tritt die Nachfolge von Jason Okroy an, dem Mitbegründer von Salute, der in die Position des Chief Customer and Strategy Officer wechseln wird.

Sanchack bringt 30 Jahre Erfahrung im Bereich Technologie und Rechenzentren mit und wechselt von Digital Realty Trust zu Salute. Dort verantwortete er als Chief Operating Officer den weltweiten Betrieb von Rechenzentren, Entwicklung und Einrichtung, die Implementierung von Colocation- und Interconnection-Services, Kundenbetreuung, Supply Chain Operations, Cybersicherheit sowie Regierungs- und Gesetzesangelegenheiten. Vor seiner Tätigkeit bei Digital Realty Trust bekleidete Sanchack verschiedene Führungspositionen bei CenturyLink und Lockheed Martin.

"Erich ist genau die richtige Führungspersönlichkeit, um unser Unternehmen in die Zukunft zu führen", so Lee Kirby, Chairman und Mitbegründer von Salute Mission Critical. "Die Art und Weise, wie Jason in den letzten zehn Jahren geführt hat, war sehr inspirierend. Und wir haben uns viel Zeit genommen, um die richtige Person zu finden, die Salute in die Zukunft führen kann. Erichs Erfahrung, seine Fähigkeiten und sein Wissen in Bezug auf die Skalierung von Organisationen sind zudem weltweit anerkannt. Als ehemaliger Offizier des United States Marine Corps ist er außerdem ein Paradebeispiel für den Wert, den die militärische Gemeinschaft für unsere Branche hat. Durch unseren kommerziellen Erfolg können wir insbesondere der militärischen Gemeinschaft und unterversorgten Gemeinden auf noch effektivere Weise dienen."

"Ich freue mich sehr, Teil des Teams von Salute Mission Critical zu werden", so Sanchack. "Der anhaltende Erfolg von Salute ist vor allem auf die globalen, kundenorientierten Lösungen und das umfassende Spektrum an hochwertigen Dienstleistungen zurückzuführen. Das eindrucksvolle, kontinuierliche Wachstum der letzten zehn Jahre ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit des Teams von Salute und seine Fähigkeit, Ergebnisse zu erzielen. Ich fühle mich geehrt, Teil der Zukunft von Salute zu werden. Salute Mission Critical ist bestens aufgestellt, um bei der Bereitstellung von Infrastrukturdiensten weiterhin eine führende Rolle einzunehmen. Außerdem freue ich mich über den Wechsel von Jason in die Rolle des Chief Customer and Strategy Officer, in der er sich um die Pflege der Kundenbeziehungen und die Gewährleistung eines erstklassigen Kundenerlebnisses kümmern wird", fuhr Erich Sanchack fort. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit des gesamten Teams, um einen noch größeren Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Kundennähe ist eine der wichtigsten Lektionen, die uns die Branche gelehrt hat. Und wir sind überzeugt, dass sie ein integraler Bestandteil unserer zukünftigen Differenzierung sein wird."

Sanchack erwarb einen B.S. in Elektrotechnik an der Pennsylvania State University. Zudem wurde er im Rahmen verschiedener Programme und Awards für seine Führungsqualitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement und Verantwortung für Veteranen ausgezeichnet.

Über Salute Mission Critical

Salute Mission Critical ist der größte weltweit tätige Anbieter von Dienstleistungen für Rechenzentren für den gesamten Lebenszyklus, der kritische Facility-Management-Services für führende Unternehmen im Hyperscale-, Colocation- und Edge-Bereich anbietet. Kunden aus aller Welt verlassen sich bei der nachhaltigen Verwaltung von Rechenzentren mit militärischer Präzision auf Salute.

Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005273/de/

Contacts:

Talia Mejia

marketing@saluteinc.com