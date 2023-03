Brightcove integriert Shopify, Instagram und Salesforce, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern, indem sie ihre E-Commerce-Aktivitäten mit interaktiven Videos unterstützen

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das vertrauenswürdigste Streaming-Technologieunternehmen der Welt, erweiterte heute seine Video-Cloud-Plattform um neue Integrationen mit Shopify, Instagram und Salesforce Sales Cloud. Die Integrationen sollen Unternehmen in die Lage versetzen, Zielgruppen mit immersiven, interaktiven, Live- und On-Demand-Videoinhalten zu erreichen, anzusprechen und zu aktivieren.

"Wir sehen der Integration der Brightcove-Plattform mit Shopify, Instagram und Salesforce Sales Cloud gespannt entgegen. Die Integrationen werden unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Umsätze zu steigern, ein breiteres Publikum zu erreichen und Kundentreue zu schaffen, indem sie Videoinhalte in ihre Kanäle einbinden", sagt Marty Roberts, SVP of Product Strategy and Marketing bei Brightcove. "Video-first-Strategien sind ein wirkungsvolles Mittel, um Käufer zu aktivieren und den Produktabsatz zu steigern. Bei Brightcove setzen wir entschieden auf die Bereitstellung innovativer Tools für unsere Kunden, die ihnen einen echten Mehrwert bieten und sie dabei unterstützen, wirkungsvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Die Integrationen werden den Brightcove-Kunden dabei helfen, Videos über beliebte E-Commerce-Websites und Social-Media-Kanäle einzubinden und zu analysieren:

Die Integration von Shopify gibt den Benutzern die Möglichkeit, ihren Online-Shop über den Shopify-App-Marktplatz mit ihrer Brightcove-Videocloud zu verbinden. Direkt aus Shopify heraus können Benutzer ab sofort auf ihren Videokatalog zugreifen und diesen durchsuchen, Videos in ihrer Schaufensterfront veröffentlichen und Live-Video-Events erstellen, um sie an potenzielle Kunden zu streamen, mit einer Chat-Funktion zum Einbeziehen der Betrachter. Die Brightcove-App bietet darüber hinaus Leistungs- und Engagementanalysen innerhalb von Shopify, was die Messung des Video-ROIs erleichtert.

Die jüngsten Integrationen von Brightcove unterstützen das Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele mit Hilfe von Video-First-Content-Strategien. "Die Integrationen sind Teil unseres Portfolios von Lösungen, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, ihre Zielgruppen zu erreichen, Käufer zu aktivieren und sich anhand von verwertbaren Erkenntnissen und Analysen auf ihre Strategie zu konzentrieren", erläuterte Roberts.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Streaming-Technologie-Lösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender verfügbarer Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie www.brightcove.com.

