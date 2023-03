corfinancial, ein führender Anbieter von Spezialsoftware und Dienstleistungen für den Finanzdienstleistungssektor, gibt bekannt, dass der in New York ansässige Vermögensverwalter Jennison Associates (Jennison) sein Salerio-System implementiert hat. Es handelt sich um ein System für die Verarbeitung, das Matching, die Bestätigung und die Verwaltung von Abwicklungsanweisungen nach der Ausführung von Transaktionen.

Das zentralisierte Handelsabwicklungsmanagement von Salerio ermöglichte Jennison die Abschaffung mehrerer ineffizienter und teuer zu wartender Altsysteme. Dies führte zu erheblichen Verbesserungen bei der Datengenauigkeit und der Echtzeit-Verwaltung von ausgeführten Geschäften zu einem früheren Zeitpunkt im Middle-Office-Handelsmanagementprozess.

Jason Minkler, Managing Director and Head of Operations bei Jennison Associates, erklärte: "Salerio stellt über ein zentrales Dashboard Workflows für das Ausnahmemanagement über mehrere Assetklassen zur Verfügung, was unsere Middle-Office-Prozesse erheblich verbessert hat. Wir sind jetzt in der Lage, die Handelsabläufe zu automatisieren und das operative Risiko zu verringern. Die Software bietet die geschäftskritischen Funktionen und die Governance, die erforderlich sind, um Problemen zuvorzukommen."

Minkler weiter: "Das Jennison-Team und corfinancial haben sehr gut zusammengearbeitet und eine starke Partnerschaft gebildet, die uns eine solide Wissensbasis verschafft hat, bevor wir im Dezember mit dem Aktiengeschäft live gingen. Weitere Assetklassen sollen im Laufe des Jahres 2023 eingeführt werden. Darüber hinaus unterstützt Salerio das globale Handelsmodell von Jennison, wobei corfinancial rund um die Uhr Support leistet."

David Veal, Senior Executive Client Solutions bei corfinancial, sagte: "Unsere Post-Trade-Processing-Lösung ist intuitiv und macht es Kunden wie Jennison Associates leicht, zuverlässig von Altsystemen auf unser System umzusteigen. In Zusammenarbeit mit Jennison haben wir Salerio verbessert, was den Unternehmen bei der Vorbereitung auf die T+1-Abrechnung zugutekommen wird."

Jennison Associates wurde 1969 gegründet und verwaltet ein Kundenvermögen in Höhe von 164 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022) in einer Reihe von Aktien- und festverzinslichen Anlagestrategien. Der Investmentansatz von Jennison beruht auf seinem fundamentalen Research und seiner Wertpapierauswahl. Alle Portfolios werden von unten nach oben, Titel für Titel, aufgebaut, und das interne Research bildet die Grundlage für alle Investitionsentscheidungen.

Weitere Informationen über die Salerio-Lösung sind bei corfinancial unter info@corfinancialgroup.com erhältlich.

corfinancialbietet Softwarelösungen und Beratungsservice für Bank- und Finanzdienstleister weltweit. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in London, New York und Boston. Weitere Informationen finden Sie unter www.corfinancialgroup.com

Das 1969 gegründete Unternehmen Jennison Associates bietet eine Reihe von Anlagestrategien für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an. Seine Aktienexpertise erstreckt sich über verschiedene Branchen, Geografien und Marktkapitalisierungen. Das Angebot an festverzinslichen Wertpapieren umfasst aktive und strukturierte Investment-Grade-Strategien mit unterschiedlichen Laufzeiten.

