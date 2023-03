32 Anbieter und Forschungsorganisationen arbeiten jetzt zusammen, um ein standardisiertes paralleles Programmiermodell zu entwickeln

SiFive schließt sich dem OpenMP Architecture Review Board (ARB) an, einer Gruppe führender Hardwareanbieter, Softwareanbieter und Forschungsorganisationen, um den Standard für das beliebteste Shared-Memory-Parallelprogrammiermodell zu schaffen, das derzeit verwendet wird.

SiFive ist das Unternehmen für Hochleistungsplattformen für eingebettete Systeme an der Spitze von RISC-V und bietet eine hervorragende Hochleistungs-Rechendichte für moderne Workloads. Mit SiFive können Kunden Innovation und Differenzierung in ihrer Technologie, ihren Produkten und ihrem Unternehmen zuversichtlich maximieren. Sie können SiFive-Lösungen in allen Technologiesegmenten einsetzen, von eingebetteten Systemen bis hin zu KI und maschinellem Lernen, Automobilen, Rechenzentren, Mobil- und Verbrauchergeräten.

"Offene Standards bringen Flexibilität, Kooperation und Innovation und SiFive freut sich, dem OpenMP ARB beizutreten und diese wichtigen Bemühungen zu unterstützen", sagte Alice Chan, VP of Software bei SiFive.

"Eine starke Gemeinschaft von OpenMP-Mitgliedern und kontinuierliches Wachstum helfen uns dabei, das OpenMP-Programmiermodell auf den Bereich eingebetteter Systeme auszudehnen", sagte Michael Klemm, CEO von OpenMP. "Wir freuen uns, SiFive als OpenMP-Mitglied begrüßen zu dürfen."

Über OpenMP

Das Ziel von OpenMP ARB besteht in der Standardisierung Direktiven-basierter, mehrsprachiger, hochgradiger Parallelität, die performant, produktiv und portabel ist. Die OpenMP-API wurde gemeinsam von einer Gruppe bedeutender Computerhardware- und Softwareanbieter definiert und ist ein portables, skalierbares Modell, das Parallelprogrammierern eine einfache und flexible Schnittstelle für die Entwicklung paralleler Anwendungen für Plattformen bietet, die von eingebetteten Systemen und Beschleunigerkarten bis hin zu Multi-Core- und Shared-Memory-Systemen reichen.

