Das Medizinische Zentrum der Universität von Nebraska (UNMC) und ANANDA Scientific Inc. gaben heute die erste Patientenaufnahme in eine FDA-zugelassene Studie zur klinischen Evaluierung von Nantheia ATL5 bekannt, einem Prüfpräparat, das Cannabidiol im Rahmen der proprietären Liquid Structure-Verabreichungstechnologie von AMANDA bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) verwendet(Clinical Trials.gov Identifier NCT05269459)

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005183/de/

Pictured above is principal investigator Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)

Die Studie steht unter der Leitung des Hauptprüfers Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, des Reynolds Professor und Chair am UNMC Department of Neurological Sciences, Chefarzt für neurologische Versorgung am Nebraska Medicine Institut und Chefarzt für klinische Neurowissenschaftsprogramme am Nebraska Medicine Institut.

"Wir sind äußerst erfreut, diese bedeutende Studie auf den Weg gebracht zu haben", so Dr. Rizzo. "Unsere Zusammenarbeit mit ANANDA Scientific versetzt uns nun in die Lage, evidenzbasierte Untersuchungen zu neuen Therapeutika für die große PTSD-Patientenpopulation voranzubringen."

Zum Team von Dr. Rizzo gehören Jennifer Merickel, PhD, Cognitive Neuroscientist und Assistant Professor am UNMC Department of Neurological Sciences und Brigette Soltis-Vaughan, Advanced Practice Registered Nurse,Klinikerin und Wissenschaftlerin am UNMC Department of Psychiatry und Instructor am UNMC Department of Neurological Sciences.

"Die Rekrutierung der ersten Patienten für unsere zweite klinische PTSD-Studie bedeutet einen wichtigen Meilenstein für das klinische Entwicklungsprogramm von ANANDA", so Sohail R. Zaidi, CEO von ANANDA. "Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit dem UNMC-Forschungsteam zur Evaluierung unseres vielversprechenden Medikaments für diese sehr beeinträchtigende Erkrankung."

Für diese randomisierte, placebokontrollierte klinische Phase-II-Doppelblindstudie ist die Rekrutierung von 180 Teilnehmern geplant, um eine rigorose Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Nantheia ATL5 bereitstellen zu können.

ÜBER NANTHEIA ATL5

Nantheia ATL5 ist ein Prüfpräparat, das Cannabidiol im Rahmen der proprietären Liquid Structure-Verabreichungstechnologie von ANANDA verwendet. Präklinische und erste klinische Studien zeigen, dass die Bereitstellungstechnologie Liquid Structure von ANANDA (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. in Jerusalem, Israel) die Effektivität und Stabilität von Cannabidiol verbessert.Nantheia ATL5 ist ein oral verabreichtes Produkt mit 100 mg Cannabidiol pro Softgel-Kapsel.

Über das Medizinische Zentrum der Universität von Nebraska

Das UNMC ist Nebraskas einziges öffentliches akademisches Zentrum für Gesundheitswissenschaften und setzt sich dafür ein, Arbeitskräfte für das Gesundheitswesen des 21. Jahrhunderts auszubilden, Heilmittel und Behandlungen für verheerende Krankheiten zu finden, Patienten die beste Pflege zukommen zu lassen und den Staat und seine Gemeinden durch prämierte Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Das UNMC umfasst sechs Colleges und zwei Institute, an denen über 4.400 Studenten im Rahmen von rund 90 Programmen studieren. Die Forscher des UNMC betreiben innovativste Forschung in den Bereichen neurologische Wissenschaften, Onkologie, Infektionskrankheiten und anderen Schlüsselgebieten.

ÜBER ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA ist ein führendes forschungsorientiertes Biotechunternehmen, das hochkarätige klinische Studien auf den Weg bringt, bei denen therapeutische Indikationen für Cannabinoide wie PTSD, Radikulopathien, Angst und Opioidabhängigkeit, bewertet werden (Mt. Sinai und UCLA). Das Unternehmen setzt patentierte Bereitstellungstechnologien ein und macht damit Cannabinoide und andere pflanzliche Stoffe äußerst bioverfügbar, wasserlöslich und lagerfähig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Produktion effektiver, hochwertiger pharmazeutischer Produkte. Das Unternehmen erweitert seine Forschungsbasis über mehrere gesponserte Forschungsvereinbarungen mit Universitäten, um sein klinisches Portfolio zu diversifizieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005183/de/

Contacts:

ANANDA Scientific Media RelationsChristopher MooreTel.: 813 326 4265media@anandascientific.com