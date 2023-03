Die Buchvorstellung erfolgt zum 25.Jubiläum der legendären Priceless-Plattform

Mastercard hat das Coffeetable-Book "Lasting Legacy Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless" (Dauerhaftes Vermächtnis Ehrung von 25 Visionärinnen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Priceless) veröffentlicht, das die Lebenswege einiger der weltweit inspirierendsten weiblichen Führungspersönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik, Hotellerie, dem Finanzbereich und weiteren Bereichen zusammenfasst. Das im Monat der Frau 2023 veröffentlichte Buch würdigt das 25-jährige Jubiläum der namhaften Plattform "Priceless" von Mastercard, die seit einem Vierteljahrhundert Menschen mit ihren Leidenschaften in Verbindung bringt.

Mastercard engagiert sich für eine gerechtere Welt für alle Menschen. Dieses Projekt ist der jüngste Meilenstein des Unternehmens in seinem Bestreben, die Chancen von Frauen in der Gesellschaft zu fördern und ihre Position aufzuwerten. Das Buch beleuchtet die Rolle dieser Pionierinnen und soll den Leserinnen und Lesern als Inspiration dienen, in ihrem eigenen Leben und in den Städten und Gemeinden aktiv zu werden, um die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überbrücken und eine integrativere Zukunft zu schaffen.

Das Buch beleuchtet den Werdegang und den Einfluss von Frauen wie beispielsweise Ihrer Exzellenz Dr. Aisha Bint Butti Bin Bishr, Global Digital Magnate, stellvertretende Vorsitzende des Emaar Development Board und ehemalige Gründungsdirektorin von Smart Dubai; Nona Gaprindashvili, Schachlegende; Dr. Maya Morsy, Präsidentin des ägyptischen Nationalrats für Frauen; Raha Moharrak, Abenteurerin; Sarah Baydoun, Gründerin und Creative Director von Sarah's Bag; Jessica Kahawaty, Wohltäterin, Unternehmerin und Model; Laila Mostafa Abdullatif, Generaldirektorin des World Wide Fund for Nature in den Vereinigten Arabischen Emiraten; Valeriya Ionan, stellvertretende Ministerin für europäische Integration im Ministerium für digitale Transformation der Ukraine, sowie Naoko Yamazaki, Astronautin und Ingenieurin.

"Dieses Buch ist für uns eine Liebeserklärung an die Frauen, die den Fortschritt voranbringen und Verbesserungen für Städte und Gemeinden in aller Welt bewirken. Wir hoffen, dass die Geschichten in "Lasting Legacy" Leserinnen wie auch männliche Leser dazu ermutigen werden, ihre Leidenschaften zu verfolgen und die Gesellschaft positiv zu beeinflussen, um zukünftige Generationen zu inspirieren", so Beatrice Cornacchia, Senior Vice President von Mastercard des Bereichs Marketing und Kommunikation für Osteuropa, den Nahen und Mittleren Osten sowie für Afrika

"Lasting Legacy Honoring 25 Visionaries to Celebrate 25 Years of Priceless" ist ein Sinnbild für das Entstehen der Plattform "Priceless" von Mastercard, die sich weiterentwickelt hat, um die fortlaufende Transformation des Unternehmens und die sich verändernde Welt der Verbraucher widerzuspiegeln.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit des Buches und die ungekürzten Interviews finden Sie hier.

