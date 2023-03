Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die so genannten "Babyboomer", damit sind Menschen gemeint aus den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1962 und 1972. Heute sind sie zwischen 50 und 60 Jahre, nie war eine Generation 50+ fitter und die Chancen für weitere gesunde Jahre stehen gut. Meine Kollegin Petra Terdenge weiß mehr darüber, was gesundheitlich jetzt wichtig ist für diese große Bevölkerungsgruppe:Sprecherin: Den meisten geht es gut: beruflich, finanziell und gesundheitlich. Was den Babyboomern für die Zukunft wichtig ist, haben wir sie persönlich gefragt:Straßen-Umfrage, 27 sec."Mir ist Gesundheit wichtig, ich tue relativ viel für meine Gesundheit, um die zu erhalten. Dazu gehört dann auch, die Arbeitszeit zu reduzieren...Gesundheit, Hobbys nachgehen und reisen...mir ist natürlich Gesundheit wichtig, und wichtig wäre mir auch, dass ich keinen wirtschaftlichen Abstieg erleide...gesund bleiben, Zeit zu haben für sich selber, für Reisen und vielleicht einen Tick weniger zu arbeiten"Sprecherin: Die letzten Jahrzehnte haben den heute 50- bis 60-Jährigen Gesundheit und Wohlstand gebracht - allerdings leider auch häufig Übergewicht, welches zu einem erhöhten Risiko für Krankheiten wie Diabetes führt. Deswegen ist eine vielseitige Ernährung wichtig, sagt Katja Töpfer von der Apotheken Umschau:O-Ton Katja Töpfer 12 sec."Gesundes Essen ist wirklich das allerbeste Anti-Aging-Mittel und es ist ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Nehmen Sie sich die Zeit, frisch zu kochen, das ist auf jeden Fall gut für Ihre Gesundheit."Sprecherin: Auch geistig sind die Babyboomer topfit. Denn mit 50 ist das Gehirn noch voll funktionsfähig:O-Ton Katja Töpfer 20 sec."Wir lernen zwar nicht mehr so schnell wie die Jungen, aber die gute Nachricht ist, wir machen dafür auch weniger Fehler. Daher ist es eine gute Möglichkeit, um lange geistig fit zu bleiben, noch etwas Neues zu lernen. Ein neues Hobby, eine neue Sprache, vielleicht ein Musikinstrument - das ist jederzeit noch möglich und hält auf jeden Fall geistig fit."Abmoderation: Die Apotheken Umschau hat viele Tipps speziell für die Babyboomer zusammengestellt, viele eignen sich aber auch für Jüngere. Von den Ohren über Herz und Gefäße bis zur Haut erfahren Sie, wie Sie lange fit und gesund bleiben können.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5463602