ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu EU-Plänen für eine Sanierungspflicht:

"Wenn es nach der EU geht, müssen fast die Hälfte der Gebäude in der EU in neun Jahren saniert werden. Das ist nicht nur völlig realitätsfern, sondern schadet der Akzeptanz des Klimaschutzes massiv. Bereits jetzt zeigt sich, was sich in den kommenden Jahren noch verschärfen wird: Es gibt weder genügend Handwerker noch Materialien, um Gebäude umfassend zu sanieren, isolieren und mit Wärmepumpen und PV-Anlagen auszurüsten. Die Bundesregierung sollte den Bürgern deshalb schleunigst erklären, wie die ökologische Transformation des Gebäudesektors funktionieren soll. Einen detaillierten Plan lässt die Ampel bisher vermissen. So kann Klimaschutz nicht gelingen."/DP/jha