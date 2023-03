FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 28. März:





MITTWOCH, DEN 15. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

07:45 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (8.30 Bilanz-Pk, 11.15 Analystencall) 08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen-Kernmarke VW Pkw, Jahreszahlen 2022 (detailliert) (Pk) 17:30 DEU: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung, und Andreas Mindt, Head of Design 17:45 DEU: Believe, Jahreszahlen

21:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 02/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 02/23

08:00 DEU: Konsumausgaben privater Haushalte Jahr 2022 08:00 EUR: Acea, Neuzulassung von Bussen Jahr 2022

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/23

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose (10.30 Pk)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/23

13:30 USA: Empire State Index 03/23

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/23

15:00 USA: NAHB-Index 03/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) stellt Konzept für digitale Pflegebörse vor

10:00 FRA: IEA veröffentlicht Ölmarktbericht März 2023

10:30 DEU: Pk zu Prognose zur Treibhausgasbilanz 2022 mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner

11:00 DEU: Online-Pk zu den Marktdaten 2022 vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) in Kooperation mit dem Verband des Deutschen Zweirandhandels (VDZ), Berlin

13:00 DEU: Bundestag mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in der Regierungsbefragung

GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt stellt seine Haushaltspläne vor, London

DEU: Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson + 1230 Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz + 1345 Presseunterrichtung Scholz/Kristersson



DEU: Zweite Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (zweiter und letzter Tag)

DEU: Fortsetzung Warnstreiks im öffentlichen Dienst - Schwerpunkt Gesundheitswesen

DONNERSTAG, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk online) 07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (8.00 Call)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Call)

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Jahres-Pk, Friedrichhafen 11:00 DEU: Audi, Jahres-Pk, Ingolstadt

13:00 DEU: Morphosys, Call zu den Jahreszahlen und Ausblick 2023 15:00 DEU: Bayer, Investor Webinar Nachhaltigkeit

18:00 ITA: Enel, Jahreszahlen

21:00 USA: FedEx, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 03/23 00:50 JPN: Aufträge Kernrate Maschinenbau 01/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 01/23 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/23

13:30 USA: Wohnbaubeginne- und genehmigungen 02/23

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum bevorstehenden EU-Gipfel sowie der Abstimmung über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets; weitere Themen: Ausbau der Kita-Betreuung, CO2-Speicherung, Demokratiefördergesetz u.a.

09:00 DEU: Wirecard-Prozess: Voraussichtlich Beginn der Zeugenvernehmungen, München

11:00 DEU: Pk Bundes- und Landesverband WindEnergie (BWE) zum Thema «Windstrom als Standortfaktor für die Industrie in Baden-Württemberg», Stuttgart BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel



EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Pläne zur Reform des europäischen Strommarktes vor

FREITAG, DEN 17. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

11:00 DEU: Altana, Jahreszahlen (Online-Pk)



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 01/23

08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2022 + Trendindikator für Februar 2023

10:00 ITA: Handelsbilanz 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

14:15 USA: Industrieproduktion 02/23

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/23

15:00 USA: Frühindikator 02/23

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Spanien, Kroatien, Saudi-Arabien, Belarus EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland, Luxemburg, Saudi-Arabien EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Messe «Invest», Stuttgart



DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Brauchen Wohnungseigentümer nach neuem Recht für jede bauliche Veränderung zwingend einen Beschluss der Gemeinschaft?, Karlsruhe

10:00 DEU: Oberverwaltungsgericht verhandelt Streit um Rückforderung von Corona-Soforthilfen, Münster

12:00 DEU: Jahrespressekonferenz Hessisches Kraftfahrzeuggewerbe, Frankfurt/M.

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz reist zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen



MONTAG, DEN 20. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht

15:00 SWE: Electrolux, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/23

10:00 POL: Industrieproduktion 02/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/23



SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Brüssel

DIENSTAG, DEN 21. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:30 DEU: Hella, Bilanz-Pk, Düsseldorf

10:00 DEU: Otto-Einzelgesellschaft, Jahres-Pk, Hamburg 10:00 DEU: Versicherungsgruppe Alte Leipziger Hallische (ALH), Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Jahres-Pk, Frankfurt 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

08:00 CHE: Im- und Exporte 02/23

09:00 CHE: KOF Frühjahrsausblick Wirtschaft

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 02/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 03/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/23

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/23

21:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

LUX: EuGH-Urteil zu Thermofenster - Nutzungsanrechnung

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

HINWEIS:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 22. MÄRZTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert)07:25 CHE: SNB, Geschäftsbericht08:00 DEU: New Work, Geschäftsbericht09:00 DEU:Bosch Power Tools, Jahres-Pk, Leinfelden-Echterdingen 09:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Amsterdam

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hensoldt AG, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/23

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Präsentation Fraunhofer IAO und EnBW präsentieren Studienergebnisse zum Schnellladen von Elektro-Fahrzeugen in der Stadt, Karlsruhe/Stuttgart

09:30 DEU: Konferenz «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M.

DONNERSTAG, DEN 23. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (11.00 Call)

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen

07:00 DEU: Heidelbergcement, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Krones, Geschäftsbericht

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen

09:30 DEU: VW-Nutzfahrzeuge, Bilanz-Pk 2022 und Ausblick 2023, Hannover 10:00 DEU: B. Braun SE, Bilanz-Pk, Melsungen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszaheln

10:00 DEU: KSB SE, Bilanz-Pk, Frankenthal

10:00 DEU: Porsche SE, Bilanz-Pk

10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung, Zürich

10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung, Genf

11:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 LUX: Suse, Hauptversammlung, Luxemburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: HelloFresh, Capital Markets Day

DEU: Befesa, Geschäftsbericht

DEU: SGL Carbon, Geschäftsbericht

DEU: Befesa, Geschäftsbericht

DEU: Scout24, Geschäftsbericht

DEU: Patrizia , Geschäftsbericht

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

GBR: Zeal Network, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

09:30 CHE: SNB Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/22

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: CFNA-Index 02/23

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU/DNK: Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Grüne) reist nach Kopenhagen, Berlin/Kopenhagen

BEL: EU-Gipfel 1. Tag, Brüssel



USA: Tiktok-Chef Shou Zi Chew im US-Kongress vorgeladen, Washington

FREITAG, DEN 24. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk, Hannover

10:00 DEU: WIBank, Bilanz-Pk, Frankfurt



DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/23

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertraeun 03/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 ESP: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/23



EUR: S&P Ratingergebnis Albanien, Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Rumänien

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Polen



SONSTIGE TERMINE



BEL: EU-Gipfel 2. Tag, Brüssel





MONTAG, DEN 27. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: EnBW, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Nordex, außerordentliche Hauptversammlung, Rostock 10:00 DEU: Gläubigerversammlung Galeria Karstadt Kaufhof 11:00 DEU: VDMA Großanlagenbau, Online-Pk

DEU: Biontech, Jahreszahlen (14.00 Analystenkonferenz) DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert)



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewine 02/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (endgültig)

09:00 CHE: KOF Consensus Forecast

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/23



SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Online-Gespräch der Bundesakademie für Sicherheitspolitik mit dem designierten deutschen Botschafter in Moskau Alexander Graf Lambsdorff

GBT: Bekanntgabe der Nachfolge von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon + 1300 Ende der Abstimmung unter den Mitgliedern der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP)

DIENSTAG, DEN 28. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: United Utilities, Q4-Umsatz

11:00 DEU: HUK Coburg, Jahres-Pk, München

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Norma Group, Geschäftsbericht

DEU: Jost Werke, Geschäftsbericht

DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht

DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 03/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 01/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/23



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zur Frage: Wie lange darf die Schufa abgeschlossene Privatinsolvenzen speichern?, Karlsruhe

09:00 DEU: Start der Messe «Volta-X Energy Systems Expo», Stuttgart

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi