DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. März

=== *** 07:00 DE/Eon SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Jahresergebnis (08:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q 08:00 DE/OHB SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Bussen 2022 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 08:00 DE/Konsumausgaben privater Haushalte 2022 *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), detailliertes Jahresergebnis und Ausblick der Kernmarke VW (10:00 BI-PK) *** 10:00 DE/K+S AG, BI-PK und Geschäftsbericht (13:00 Analystenkonferenz) 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts PK mit Ifo-Präsident Fuest, -Konjunkturchef Wollmershäuser 10:30 DE/Präsident des Umweltbundesamtes, Messner, Pk zu "Prognose zur Treibhausgasbilanz 2022", Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-1,7% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe mit Laufzeit 2050 über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1,8%-Bundesanleihe mit Fälligkeit 15.08.2053 über 1,5 Mrd Euro 12:00 DE/Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Kelber, Pk zum Tätigkeitsbericht, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Innenministerin Faeser und Entwicklungsministerin Schulze *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: -7,8 zuvor: -5,8 *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit schwedischem Ministerpräsidenten Kristersson, Berlin *** 15:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q 22:01 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG - DE/Fortsetzung Tarifverhandlungen für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsbranche, Kaarst - DE/Verdi, bundesweite Warnstreiks in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten - GB/Finanzminister Hunt stellt Haushalt im Parlament vor - GB/Office for Budget Responsibility legt Konjunkturprognose vor ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2023 01:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.