V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

V-ZUG Gruppe mit stabilem Nettoerlös und tieferem Ergebnis



15.03.2023 / 06:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Anspruchsvolles Geschäftsjahr: kritische Lieferengpässe und drastisch gestiegene Einkaufspreise Zug, 15. März 2023 - Die V-ZUG Gruppe steigerte im Geschäftsjahr 2022 den Nettoerlös um 0.8 % auf CHF 636.3 Mio. (Vorjahr: CHF 631.3 Mio.). Währungsbereinigt betrug das Wachstum 1.2 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) kam aufgrund drastisch gestiegener Einkaufspreise und hauptsächlich durch Lieferengpässe bedingtes tieferes Volumen stark unter Druck. Es lag mit CHF 10.3 Mio. deutlich unter Vorjahr (CHF 62.7 Mio.). Im zweiten Halbjahr 2022 entspannte sich die Lage allmählich: Die Lieferengpässe waren weniger problematisch als noch im Frühsommer; die Einkaufspreise blieben allerdings auf hohem Niveau. Die V-ZUG bestätigt ihre Mittelfristziele in Höhe von durchschnittlich 3 % organischem Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge in Höhe von 10-13 %. Stabiler Nettoerlös trotz widriger Umstände Der Nettoerlös der V-ZUG Gruppe stieg im Berichtsjahr leicht auf CHF 636.3 Mio. (Vorjahr: CHF 631.3 Mio.; +0.8 %, währungsbereinigt +1.2 %). Das Verkaufsvolumen litt unter den Lieferengpässen, wobei gleichzeitig substanzielle Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite entstanden. Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit und der Aufhebung von Lieferverpflichtungen mussten elektronische Bauteile umfangreich auf Spotmärkten eingekauft werden, was zu vorübergehend drastischen Kostensteigerungen führte. Auch bei anderen Rohstoffen und Komponenten kam es zu erheblichen Preissteigerungen. Entsprechende Verkaufspreissteigerungen wurden stufenweise und mit einer Vorlaufzeit von 3-4 Monaten umgesetzt, damit Geschäftskunden wiederum genug Zeit hatten, ihre Preisstellung anzupassen. Für V-ZUG ist es wichtig, auch in der aktuell sehr herausfordernden Zeit ein verlässlicher Partner zu sein. Der Umsatz in der Schweiz liess nach einem pandemiebedingten Rekordjahr 2021 («Sonderkonjunktur») um 3 % nach, was durch das Auslandsgeschäft mit einem Wachstum in Höhe von 21.8 % (währungsbereinigt 24.2 %) mehr als kompensiert wurde; dies trotz anhaltender Lieferengpässe auf den Beschaffungsmärkten. Der Anteil der internationalen Märkte betrug 18.4 % am Gesamterlös. Tiefes Betriebsergebnis reflektiert Herausforderungen Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit CHF 10.3 Mio. deutlich, d.h. 83.6 % unter dem Vorjahr (CHF 62.7 Mio.). Entsprechend sank die EBIT-Marge bei ähnlich hohem Nettoerlös wie im Vorjahr auf 1.6 % (Vorjahr: 9.9 %). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf das tiefere Verkaufsvolumen aufgrund von Lieferverzögerungen, in die Höhe schnellende Beschaffungskosten für fast alle Einkaufsmaterialien und Frachten sowie auf Ineffizienzen in der Produktion aufgrund der Lieferkettenproblematik zurückzuführen. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr CHF 1.0 Mio. (Vorjahr: CHF 63.5 Mio.). Der Geldfluss nach Geschäfts- und Investitionstätigkeit (Free Cashflow) betrug CHF -52.2 Mio. (Vorjahr: CHF 9.0 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf das tiefere Betriebsergebnis, höhere Lagerbestände zur Sicherung der Lieferfähigkeit bei erratischer Verfügbarkeit und die weiterhin hohen Investitionen in die Arealtransformation zurückzuführen. Die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 31. Dezember 2022 präsentiert sich mit einer Eigenkapitalquote von 74.8 % (Vorjahr: 72.9 %) und flüssigen Mitteln in Höhe von CHF 64.4 Mio. (Vorjahr: CHF 107.8 Mio.) weiterhin stark. Unseren Zielen ein Stück näher Die Transformation der V-ZUG schreitet wie geplant voran: Produktportfolio: Alle Premiumprodukte und insbesondere die neuen, die nicht nur durch Technik, sondern auch durch Design und Nachhaltigkeit überzeugen, kommen bei Benutzern sehr gut an. Zum Produktportfolio-Management gehört auch das kontinuierliche Streamlining des Portfolios, um Kundenbedürfnissen bei gleichzeitig effizienter Produktion gerecht zu werden. Der Kundenservice der V-ZUG spielt entlang des gesamten Produktlebenszyklus eine wichtige Rolle. «Product-as-a-Service» ist ein weiterer strategischer Schwerpunkt der V-ZUG.

Markenstrategie: V-ZUG führt jedes Jahr die Evaluation «Brand Monitor» durch. Die letzte Erhebung fand im November 2022 in der Schweiz statt. Sie hat gezeigt, dass ein potenzieller Kaufentscheid mit grossem Abstand zu Gunsten von V-ZUG ausfällt: 61 % der in einer repräsentativen Umfrage befragten Endkunden würden Geräte von V-ZUG kaufen (Vorjahr: 50 %). Demnach sind V-ZUG Geräte auf dem Schweizer Markt sehr beliebt.

Die Internationalisierung von V-ZUG schreitet ebenfalls voran, wie die nachhaltig positive Umsatzentwicklung und die erfolgreiche Eröffnung zweier neuer V-ZUG Studios (Showrooms) in London und Paris zeigt.

Digitalisierung: Die V-ZUG-App wurde im Jahr 2022 erfolgreich in China eingeführt, so dass diese Applikation nun in allen wichtigen Märkten zugänglich ist. Weiter wurde der Anteil der digitalen Bestelleingänge durch Einführung neuer Software-Systeme mit Machine Learning signifikant gesteigert, was die Effizienz und Qualität der Bestellabwicklung für unsere Kundinnen und Kunden erhöht. Das Partnernetzwerk des digitalen Kochassistenten «V-Kitchen» wurde im Jahr 2022 mit einigen namhaften Partnern, darunter auch das Kochportal der Migros, ausgebaut.

Arealtransformation: Im Frühjahr 2022 wurde die neue Kühlschrankfabrik in Sulgen erfolgreich in Betrieb genommen und auch die weitere Arealtransformation in Zug ist deutlich sichtbar. Die Grundsteinlegung für das vertikale Produktionsgebäude «Zephyr Ost» fand im März 2022 statt. Dieses grosse Projekt ist ein wichtiger Schritt, um die Grundfläche der Produktion zu verkleinern und gleichzeitig die Produktionskapazität zu erhöhen. Im gleichen Mass ist es ein Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz. Das nachhaltige Wirtschaften bleibt mit folgenden Schwerpunktthemen im Fokus: Produkte und Services für eine zukunftsfähige Gesellschaft, gesunde und engagierte Mitarbeitende, Umwelt- und Klimaschutz sowie Unternehmertum für nachhaltigen Wohlstand. Darauf wird detailliert im Nachhaltigkeitsbericht eingegangen, der Ende März dieses Jahres das letzte Mal als separater Bericht publiziert wird. Zukünftig werden Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht zusammengeführt und als umfassender Bericht veröffentlicht. Ausblick 2023: Eine starke Marke in dynamischem Umfeld Die letzten drei Jahre waren turbulent und haben die V-ZUG geprägt. Mitarbeitende und Organisation haben gelernt, schneller und flexibler auf Herausforderungen zu reagieren. Im laufenden Jahr wird die V-ZUG sich weiter auf ihre Kundinnen und Kunden fokussieren, um deren Alltag mit innovativen und bedienungsfreundlichen Produkten zu erleichtern. Ganz in diesem Sinne wird die strategische Transformation vorangetrieben. Die V-ZUG bestätigt ihre Mittelfristziele in Höhe von durchschnittlich 3 % organischem Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge in Höhe von 10-13 %. Verzicht auf Dividende Die im Rahmen des Börsengangs im Juni 2020 kommunizierte Dividendenpolitik hat sich nicht geändert. Der Verwaltungsrat wird aufgrund der weiterhin bedeutenden Investitionen in die strategische Transformation der V-ZUG der Generalversammlung beantragen, für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten. Kennzahlen in Mio. CHF 2022 2021 Veränderung Gruppe Nettoerlös 636.3 631.3 0.8 % Währungsbereinigt 1.2 % EBITDA 42.7 94.7 -54.9 % EBITDA in % vom Nettoerlös 6.7 % 15.0 % -830 bp Betriebsergebnis (EBIT) 10.3 62.7 -83.6 % EBIT in % vom Nettoerlös 1.6 % 9.9 % -830 bp Konzernergebnis 7.9 55.4 -85.7 % Konzernergebnis in % vom Nettoerlös 1.2 % 8.8 % -760 bp Geldfluss aus Geschäfts- & Investitionstätigkeit -52.2 9.0 -678 % Flüssige Mittel (inkl. Wertschriften) 64.4 117.3 -45.1 % Bilanzsumme 606.8 616.1 -1.5 % Eigenkapital 453.8 448.9 1.1 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 74.8 % 72.9 % 190 bp Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12. 2'193 2'080 5.4 % Segmente Haushaltapparate Nettoerlös 636.3 631.3 0.8 % Währungsbereinigt 1.2 % Betriebsergebnis (EBIT) 5.6 58.1 -90.3 % in % Nettoerlös 0.9 % 9.2 % -830 bp Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 5.9 5.4 7.8 %

Die Vorjahreszahlen wurden im Zusammenhang mit Änderungen von Grundsätzen der Rechnungslegung angepasst, siehe Geschäftsbericht 2022, S. 76, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports . Weitere Informationen Adrian Ineichen CFO Telefon: + 41 58 767 60 03 Gabriele Weiher Head of Investor Relations Telefon: +41 58 767 60 03 Die Ad hoc-/Medienmitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news und der Geschäftsbericht 2022 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports .

Wichtige Daten 25. April 2023 Ordentliche Generalversammlung 21. Juli 2023 Publikation Halbjahresergebnis 2023



Über die V-ZUG Gruppe «Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.» V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 200 Mitarbeitende. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG). Rechtliche Anmerkungen Die in der vorliegenden Ad hoc-/Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacystatement . Ad hoc-/Medienmitteilung (pdf)

Ende der Adhoc-Mitteilung