Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), gab heute bekannt, dass die Edge-Station-Produktserie mit dem Marktauftritt der EB3Gen2 Edge KI-Station erweitert wurde, die auf dem Qualcomm® QCS6490 System-on-Chip (SoC) basiert. Die Station wurde mit den optionalen Betriebssystemen Linux, Ubuntu, Android und Windows konzipiert und ist die erste ihrer Art, die erstklassige KI-Fähigkeiten zu einem erschwinglichen Preis bereitstellt. Damit dient sie als feste Grundlage für die Beschleunigung der digitalen Transformation in intelligenter Fertigung, intelligentem Einzelhandel, intelligenten Städten, bei Video-Kooperation und anderem mehr.

Die EB3Gen2 Edge KI-Station bietet die KI-Maschine der jüngsten Generation mit 13 INT8 TOPS KI-Performance, einem tiefgreifend optimierten Streaming-Medien-KI-Analysendienst, und sie unterstützt FHD-Decodierung für bis zu 8 Kanäle. Dies passt bestens zu hohem Durchsatz, Sicherheitsüberwachungsszenarien mit niedrigen Latenzzeiten, Verkehrssicherheitsüberwachung, Qualitätssicherung in der Fertigung, Überwachung der Produktionssicherheit in Fabrikanlagen, Überwachung der Betriebssicherheit an Tankstellen, Kundenverhaltensanalysen in Einzelhandelsläden usw. Sie bietet alle Merkmale, die ein Industriecomputer braucht, einschließlich reichhaltiger Schnittstellen, mehrerer Netzwerkanbindungsmodi und eines industriellen Designs, das in der industriellen KI-Inspektion, bei Sortiermaschinen usw. zum Einsatz kommen kann.

Unternehmen verlassen sich heute mehr denn je auf Daten für eine bessere Entscheidungsfindung, und dieser zunehmende Bedarf an Daten und Analysen in Echtzeit hat die robuste Entwicklung von Edge-KI und zugehörigen Anwendungen vorangetrieben. Die EB3Gen2 Edge KI-Station liefert leistungsstarke KI-Fähigkeiten zu niedrigeren Kosten, um Unternehmen in verschiedenen Branchen behilflich zu sein, KI bei ihrer digitalen Transformation einzusetzen, um den Betrieb effizienter zu machen und die Produktivität zu steigern.

"Wir beobachten eine zunehmende Nachfrage nach Edge-Computing-Geräten mit rapide steigenden Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten. EB3Gen2 ist eine weitere einsatzbereite Edge-Box, die zur EBX-Serie hinzugefügt wurde. Sie beinhaltet das von uns entwickelte edgeOS, Cloud- und KI-Fähigkeiten sowie eine hohe Verfügbarkeit von Mikroservices, um Unternehmen den raschen Aufbau von Lösungen für die digitale Transformation im Edge-Bereich zu erleichtern", erklärte Hiro Cai, CEO bei Thundercomm.

"Die EB3Gen2 Edge KI-Station basiert auf dem Qualcomm QCS6490 SoC und ist in der Lage, Unternehmen in der ganzen Welt bei der digitalen Transformation zu unterstützen", sagte Dev Singh, Vice President, Business Development, und Head of Building, Enterprise and Industrial Automation, Qualcomm Technologies, Inc. "Da die Welt sich immer stärker auf Datenanalysen verlässt, schafft Thundercomm innovative Technologie, die so gut wie alles überwachen kann, vom Kundenverhalten in einem Einzelhandelsladen bis hin zur Produktionssicherheit in Fabrikanlagen."

Über Thundercomm

Thundercomm, ein Joint-Venture zwischen Thunder Software Technology Co., Ltd. und Qualcomm (China) Holding Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Technologies, Inc., wurde gegründet, um Innovationen im Internet der Dinge und der Automobilindustrie dadurch zu beschleunigen, dass Komplettlösungen angeboten werden, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Thundercomm ist aufgrund seiner Fähigkeiten bei Betriebssystemen, wie beispielsweise Android, Linux und anderen, seines Portfolios an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie seines weltweiten Vertriebs- und Supportnetzwerks ein wertvoller und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen wollen. Mehr erfahren Sie unter www.thundercomm.com

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Patentierte Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

