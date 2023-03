Die amerikanische Bekleidungskette Guess Inc. (ISIN: US4016171054, NYSE: GES) gibt die Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,225 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 14. April 2023 (Record date: 29. März 2023). Im Frühjahr 2019 hatte Guess die vierteljährliche Dividende von 0,225 US-Dollar auf 0,1125 US-Dollar je Aktie halbiert. Im Jahr 2020 wurde zwei Quartale in Folge ...

