HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4053/ Dominik Leiter ist Rechtsanwalt, Mentor, Investor in Wien und Landwirt in Osttirol. Er ist seit 1996 als Berater zahlreicher in- und ausländischer Klienten tätig. Wir reden über Erinnerungen an die Wachstumsbörsen der 90er, über Recht, Mindset, Segeln, Menschlichkeit im Geschäft und die Haupttätigkeiten eines Rechtsanwalts im Kapitalmarkt. Nach seiner langjährigen Tätigkeit in namhaften internationalen Wirtschaftskanzleien wurde er 2017 Gründungspartner von Weisenheimer Legal. Allein schon die Herleitung des Kanzleinamens Weisenheimer ist spannend und vieles an diesen Talk inspirierend.https://www.weisenheimer.law About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von ...

