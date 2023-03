FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT- Nach der kräftigen Kurserholung am Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt wenig Bewegung ab. Der Broker IG berechnet den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn moderat niedriger mit 15 218 Punkten. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag könnten sich die Investoren nun zunächst zurückhalten nach den Turbulenzen der vergangenen Börsentage, verursacht durch die Zusammenbrüche dreier US-Banken.

USA: - IM PLUS - Die Stabilisierung der US-Börsen hat sich am Dienstag nach einer kurzen Schwäche fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,06 Prozent fester bei 32 155,40 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 1,68 Prozent auf 3920,56 Punkte hoch. Am Vortag hatten beide Indizes ihre Verluste bis zum Börsenschluss deutlich eingedämmt. Der technologielastigen Nasdaq 100 , der schon am Montag im Plus geschlossen hatte, zog um weitere 2,32 Prozent auf 12 199,79 Zähler an.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Während das Plus in China und Japan modert ausfiel, ging es in Hongkong etwas deutlich nach oben. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 nach den deutlichen Verlusten an den ersten beiden Handelstagen der Woche lediglich um 0,03 Prozent zu. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann im späten Handel 0,10 Prozent. In der chinesischen stieg der Hang-Seng-Index zuletzt 1,4 Prozent.



DAX 15232,83 1,83%

XDAX 15232,79 1,75%

EuroSTOXX 50 4179,47 2,02%

Stoxx50 3825,60 1,39%



DJIA 32155,40 1,06%

S&P 500 3919,29 1,65%

NASDAQ 100 12199,79 2,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,03 +0,03%

DEVISEN:





Euro/USD 1,0735 0,02%

USD/Yen 134,72 0,37%

Euro/Yen 144,62 0,39%

ROHÖL:





Brent 78,30 +0,85 USD WTI 72,19 +0,86 USD °



