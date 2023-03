DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Energieversorger Eon hat 2022 den Umsatz kräftig gesteigert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Für das laufende Jahr zeigt sich der DAX-Konzern vorsichtig. An die Aktionäre soll für das vergangene Jahr eine um zwei Cent höhere Dividende von 0,51 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Der Umsatz stieg deutlich auf 115,660 (77,358) Milliarden Euro. Die bereits Anfang Februar vorab mitgeteilten Eckdaten wurden konkretisiert. Das bereinigte EBITDA stieg 2022 auf 8,059 (Vj. 7,889) Milliarden Euro und der bereinigte Konzernüberschuss auf 2,728 (2,503) Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,05 (0,96) Euro. "Die Krise macht deutlich: Die Dekarbonisierung, die Energiewende und der Ausbau der Infrastruktur müssen massiv beschleunigt werden", sagte Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum laut Mitteilung. "Wir planen daher unser Investitionsprogramm auf insgesamt 33 Milliarden Euro bis 2027 auszuweiten. Damit untermauern wir unseren Anspruch, ein führender Treiber und Gestalter der beschleunigten Energiewende in Europa zu sein." Bisher war für das Investitionsprogramm ein Volumen von 27 Milliarden Euro geplant. Die wirtschaftliche Nettoverschuldung sank den weiteren Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahr um mehr als 6 Milliarden auf 32,7 Milliarden Euro. Als Grund führt der Konzern den starken operativen Cashflow und den Rückgang von Pensionsrückstellungen an. Der Verschuldungsfaktor sank auf 4,1 Prozent, was deutlich unter dem angepeilten Ziel eines Verschuldungsfaktors von 4,8 bis 5,2 liegt. Für 2023 erwartet die Eon SE einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,3 Milliarden und 2,5 Milliarden Euro, was einem Gewinn je Aktie von 0,88 bis 0,96 Euro entsprechen würde. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro liegen. Das Ziel, die Dividende bis 2027 jährlich um bis zu 5 Prozent zu erhöhten, wurde bestätigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz Konzern 37.584 +32% 7 28.408 EBIT Konzern 3.624 +46% 6 2.487 Ergebnis nach Steuern 2.376 +5% 2 2.256 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.343 +5% 3 2.238 Ergebnis je Stammaktie 3,67 +8% 4 3,39

MORPHOSYS (22:01 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21 Umsatz 247 +38% 9 180 Operativer Gewinn -257 -- 8 -508 Konzernüberschuss -442 -- 8 -515 Ergebnis je Aktie unverwässert -12,52 -- 8 -15,40

Weitere Termine:

07:00 DE/Eon SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) und Geschäftsbericht

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q

08:00 DE/OHB SE, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), detailliertes Jahresergebnis und

Ausblick der Kernmarke VW (10:00 BI-PK)

10:00 DE/K+S AG, BI-PK und Geschäftsbericht (13:00 Analystenkonferenz)

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-1,7% gg Vj - US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: -7,8 zuvor: -5,8 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.251,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.927,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 12.229,75 +0,2% Nikkei-225 27.229,48 +0,0% Schanghai-Composite 3.266,23 +0,6% Hang-Seng-Index 19.523,81 +1,4% +/- Ticks Bund -Future 134,03 +5 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.232,83 +1,8% DAX-Future 15.236,00 +1,7% XDAX 15.231,79 +1,7% MDAX 27.779,76 +2,0% TecDAX 3.254,19 +1,8% EuroStoxx50 4.179,47 +2,0% Stoxx50 3.825,60 +1,4% Dow-Jones 32.155,40 +1,1% S&P-500-Index 3.920,56 +1,7% Nasdaq-Comp. 11.428,15 +2,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,04% -211

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten DAX rechnen Händler am frühen Mittwochmorgen. "Vielleicht sind noch ein paar Anschlusskäufe drin", so ein Marktteilnehmer. "Nach dem Erholungsschub dürften die Anleger nun aber zunehmend an die Seitenlinie wechseln und auf die EZB warten", sagt er. Die Zentralbank wird am Donnerstag vermutlich erneut die Leitzinsen erhöhen: Mit der US-Bankenkrise wurden aber zuletzt Zweifel geäußert, ob es sich erneut um einen Schritt um 50 Basispunkte handeln wird oder um einen kleinen um 25 Basispunkte. "Verglichen mit der Fed ist die EZB 'behind the curve'", so der Marktteilnehmer. Die Fed tagt in der kommenden Woche, sie könnte die Leitzinsen noch einmal um 25 Basispunkte anheben und dann eine längere Pause einlegen. Unterstützung könnte von den Ölpreisen kommen, die nahe ihrer 12-Monats-Tiefs gehandelt werden. Impulse könnten zudem am Nachmittag von den US-Einzelhandelsumsätzen sowie den US-Erzeugerpreisen ausgehen. Daneben steht weiterhin die Berichtssaison mit den Detail-Zahlen und den Ausblicken im Blick.

Rückblick: Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen kräftig erholt. Beschleunigt hat sich die Erholung am Nachmittag nach den neuen US-Preisdaten: Die US-Inflationsrate ist im Februar wie erhofft zurückgekommen. Die Erholung erfasste im Verlauf auch den gebeutelten Bankenbereich: Der Stoxx-Branchenindex gewann 2,5 Prozent und war damit Gewinner Nummer 2. Im DAX erholten sich Commerzbank um 4,4 Prozent und Deutsche Bank um 4,3 Prozent. Den größten Gewinner in Europa stellte der Index der Industrieaktien, er stieg um 2,7 Prozent. Im DAX gewannen MTU 3,6 Prozent und Siemens 3,3 Prozent. Der Index der Technologieaktien zog um 2,1 Prozent an. Schlusslichter waren die Indizes der Telekom-Aktien sowie der Pharmatitel, sie legten moderat um jeweils gut ein halbes Prozent zu. Bei den Banken fielen Credit Suisse um knapp 0,8 Prozent. Das Haus hatte auch zu Jahresbeginn Geldabflüsse zu verkraften. Gut kamen die 2022er Zahlen des italienischen Versicherungskonzerns Generali (+3,6%) an.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Während die Aktien der Porsche Sportwagen AG um 5,6 Prozent stiegen, gaben VW um 1,6 Prozent nach. Mit Blick auf die Details von VW zum vierten Quartal hieß es an der Börse, dass die Margen bei den Volumenmarken oder Audi etwas die Erwartung verfehlt hätten. Porsche Holding verloren im Schlepptau 1,4 Prozent. Daneben fielen Qiagen um 0,8 Prozent. Überraschend fest zeigten sich Wacker Chemie mit Aufschlägen von 4,4 Prozent. Die Unternehmensprognose für 2023 lag laut der Citigroup leicht unter den Konsenserwartungen, die Prognose für das erste Quartal sei sogar deutlich schwächer ausgefallen, so die Analysten. Für Fraport ging es nach Zahlen um 0,5 Prozent nach unten, obgleich der Ausblick im Handel auf eine recht positive Resonanz traf. K+S gewannen 5,4 Prozent, der Düngemittelkonzern erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück. Hensoldt stiegen auf neue Allzeithochs. Der Kurs gewann 6,2 Prozent. "In den Rüstungsaktien sind die Rücksetzer schnell gekauft worden", so ein Marktteilnehmer. Rheinmetall zogen um 4,6 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz wusste über keine auffällige Titel zu berichten, es habe allerdings auch keine handelbaren Nachrichten nach Xetra-Schluss gegeben, räumte er ein.

USA - AKTIEN

Fest - Gestützt wurde der Markt von nachlassenden Zinsängsten. Denn zusammen mit aktuellen Inflationsdaten könnte die Sorge um die Stabilität des Finanzsystems die Fed zu einer gemächlicheren Gangart animieren, sagten Händler. Die Verbraucherpreise im Februar entsprachen im Wesentlichen der Prognose, lediglich die Kernrate fiel auf Monatsbasis etwas höher als erwartet aus. Die Turbulenzen um die SVB Bank hatten an den Märkten die Spekulation ausgelöst, dass die Fed ihre Zinserhöhungen bremsen oder gar stoppen könnte. Bunge und Insulet ersetzen Signature Bank und SVB im S&P-500. Bunge kletterten um 14,5 Prozent, Insulet um 3,1 Prozent. Einige Titel von kleineren Finanzinstituten erholten sich von den kräftigen Verlusten der vergangenen Tage. So gewannen First Republic Bank 27 Prozent, nachdem sie am Montag fast 62 Prozent niedriger geschlossen hatten. Bei Meta Platforms gehen die Stellenstreichungen in eine neue Runde. Der Kurs legte um 7,3 Prozent zu. United Airlines sanken um 5,3 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft vor schwächeren Reisetrends gewarnt hatte. Gitlab knickten um 22,9 Prozent ein, nachdem der Ausblick enttäuscht hatte. Nach einem günstigen Gerichtsurteil zogen Uber und Lyft um 4,9 bzw. 0,6 Prozent an.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 +22,8 3,98 -21,1 5 Jahre 3,82 +11,9 3,70 -18,0 7 Jahre 3,77 +8,9 3,68 -20,1 10 Jahre 3,66 +8,7 3,58 -21,8 30 Jahre 3,78 +6,8 3,71 -18,7

Die Notierungen am kurzen Ende standen unter Druck, nachdem sie am Vortag kräftig zugelegt hatten. Allerdings holten die Notierungen im Verlauf die Hälfte ihrer Verluste wieder auf. Die höhere Kernrate der Verbraucherpreise auf Monatsbasis drückte die Rentenkurse. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung auf den herben Absturz zuvor.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:56 Uhr % YTD EUR/USD 1,0733 +0,0% 1,0732 1,0713 +0,3% EUR/JPY 144,62 +0,4% 144,06 144,06 +3,0% EUR/CHF 0,9816 +0,1% 1,0942 0,9811 -0,8% EUR/GBP 0,8833 +0,1% 0,8829 0,8819 -0,2% USD/JPY 134,76 +0,4% 134,24 134,45 +2,8% GBP/USD 1,2150 -0,0% 1,2156 1,2148 +0,5% USD/CNH 6,8914 +0,1% 6,8839 6,8839 -0,5% Bitcoin BTC/USD 24.854,54 +0,2% 24.803,72 25.939,79 +49,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigt sich nach den Inflationsdaten wechselhaft, der Dollarindex präsentierte sich aber letztlich kaum verändert gegenüber dem Zeitpunkt vor den Daten und auch auf Tagessicht. Damit machte der Greenback nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der SVB-Turbulenzen keinen Boden gut.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,18 71,49 +1,0% +0,69 -10,1% Brent/ICE 78,36 83,89 -6,6% -5,53 n.def. YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um über 4 Prozent nach und rutschten auf die tiefsten Stände seit Anfang Dezember. Eine Finanzkrise nach dem SVB-Kollaps könnte gesamtwirtschaftliche Effekte nach sich ziehen und so die Nachfrage abwürgen. Laut OPEC könnte eine stärkere Nachfrage in China die Schwäche in Europa und den USA wettmachen. Analysten sahen die Nachfrage aus China aber kritisch.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.899,25 1.904,23 -0,3% -4,98 +4,1% Silber (Spot) 21,71 21,69 +0,1% +0,01 -9,4% Platin (Spot) 984,85 986,70 -0,2% -1,85 -7,8% Kupfer-Future 4,01 4,01 +0,1% +0,00 +5,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gestiegene Marktzinsen drückten den Goldpreis leicht (-0,3%).

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Der Absturz einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer hat die wegen des Ukraine-Kriegs ohnehin starken Spannungen zwischen Washington und Moskau nochmals verschärft. Die US-Regierung machte am Dienstag Russland für den Absturz verantwortlich und bestellte den russischen Botschafter in Washington ein. Moskau seinerseits bestritt, für den Absturz der Drohne vom Typ MQ-9 Reaper verantwortlich zu sein.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat wichtige Refenzzinzsätze erneut unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte später im März ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der Zinssätze für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) berechnet wird.

KONJUNKTUR CHINA

Die Wirtschaftstätigkeit in China hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt, wobei das Wachstum der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze hinter den Markterwartungen zurückblieb. Darin zeigen sich die Nachwirkungen der strengen Covid-Restriktionen des Landes. China fasst die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren in den ersten beiden Monaten des Jahres zusammen, um Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfests zu glätten, welches jedes Jahr zu einem etwas anderen Zeitpunkt beginnt.

ÖLLAGERDATEN USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,6 Millionen Barrel nach plus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

MORPHOSYS

Lucinda Crabtree wird zum Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands ernannt, wie die Biopharmagesellschaft am Dienstagabend mitteilte. Crabtree übernimmt die Nachfolge von Sung Lee und wird spätestens im dritten Quartal 2023 ihr Amt antreten.

PORSCHE

und sein US-Partner UP.Labs haben ihr erstes Unternehmen gegründet. Das Startup Pull Systems entwickelt eine Machine-Learning-as-a-Service-Lösung für die Erfassung und Analyse von Fahrzeugdaten, wie der Sportwagenbauer Porsche mitteilte.

HSBC

wird annähernd 2 Milliarden Pfund in das von ihr übernommene britische Geschäft der Silicon Valley Bank (SVB UK) stecken. Das kündigten CEO Noel Quinn und Ian Stuart, der Chef des Geschäfts auf dem Heimatmarkt, in einer Telefonkonferenz für Investoren an. Die Bank of England hatte der Großbank den Zuschlag für SVB UK gegeben. Nachdem die US-Mutter zahlungsunfähig wurde, verlangten auch die britischen Kunden ihr Geld zurück.

IBERDROLA

Der spanische Energieversorger will eigene Aktien zurückkaufen. Der Verwaltungsrat habe ein entsprechendes Programm beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Details wie das Volumen sollen im April bekanntgegeben werden.

PHILIPS

Fitch hat seine Einschätzung zur Kreditwürdigkeit gesenkt. Das langfristige Emittentenausfallrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten werde von A- auf BBB+ gesetzt, teilte die Ratingagentur mit. Der Ausblick sei stabil.

