Cape Canaveral, Florida (ots) -Pünktlich um 01.30 Uhr deutscher Zeit ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine SpaceX-Rakete des Typs Falcon 9 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Mit an Bord war ein Gin der Stuttgarter Marke GINSTR, der für wissenschaftliche Experimente auf der NASA Mission genutzt wird.Das sogenannte FARGO Projekt untersucht auf der Internationalen Raumstation neu entwickelte Geräte, welche dank magnetischer Flüssigkeiten verschleißfrei funktionieren können. Um klare Sicht auf die Experimente zu haben, hat man als Basis nach einer klaren Flüssigkeit gesucht, die zwischen 40 und 45 Volumenprozent Alkohol enthält. Glück für den Stuttgarter Gin der Marke GINSTR, der mit 44 Prozent Alkoholgehalt und seinem Reinheitsgrad alle Anforderungen erfüllt, als erster Gin der Welt ins All zu fliegen.Die Idee, statt neutralem Alkohol einen Gin bei diesem Experiment zu verwenden, kam einer studentischen Gruppe der Universität Stuttgart. Projektinitiator Manfred Ehresmann vom Institut für Raumfahrtsysteme freut sich, dass dieser Gedanke tatsächlich umgesetzt werden konnte und die Genehmigung der NASA zur Mitnahme des Gins erfolgt ist: "Normalerweise herrscht auf der ISS striktes Alkoholverbot. Dämpfe sind eine Brandgefahr und trinken dürfen Astronauten ohnehin nicht. Der Gin ist in dem Fall hinter vielen Versiegelung sicher eingeschlossen, weshalb wir die Freigabe für die rein technische Nutzung bekommen haben."GINSTR - Stuttgart Dry Gin hat vor einigen Jahren bereits für internationale Schlagzeilen gesorgt, als die Spirituose 2018 in London unter 600 Marken aus 90 Ländern zum besten Gin für Gin & Tonic der Welt gewählt wurde.Die Rakete mit der hochprozentigen Ladung ist anderthalb Tage zur ISS unterwegs und soll planmäßig am Donnerstag um 12.52 Uhr deutscher Zeit andocken. Der Gin wird dann 30 Tage lang im Einsatz sein und anschließend per Rakete wieder auf die Erde gebracht.