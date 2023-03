Nach dem Minus im ersten Semester wegen der Knappheit an Komponenten ist im zweiten die Rückkehr in den Wachstumsmodus gelungen.Zug - Der Haushaltsgerätehersteller V-Zug hat im Geschäftsjahr 2022 eine Spur mehr Umsatz erzielt als im Jahr davor. Damit ist nach dem Minus im ersten Semester wegen der Knappheit an Komponenten im zweiten die Rückkehr in den Wachstumsmodus gelungen. Der Gewinn brach hingegen markant ein. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,8 Prozent auf 636,3 Millionen Franken...

