BMW setzt auf schnelleren Hochlauf bei E-Mobilität

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW rechnet mit einem ab 2025 deutlich steigenden Angebot an vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) und einem dann schnelleren Hochlauf der Elektromobilität. Nach einem BEV-Anteil von 15 Prozent an den gesamten Verkäufen des Konzerns dieses Jahr soll der Anteil im Jahr 2025 auf mindestens 25 Prozent steigen, teilte BMW anlässlich der Jahrespressekonferenz mit. Ein Jahr danach soll dann jedes dritte Fahrzeug ein vollelektrisches Fahrzeug sein. Die Dynamik könnte in den Folgejahren mit dem wachsenden Angebot an E-Modellen noch deutlich zunehmen.

"Die dann im Hochlauf befindliche Neue Klasse hat aus Sicht der BMW Group mit ihrer überzeugenden Produktsubstanz das Potential, die Marktdurchdringung der E-Mobilität zusätzlich zu beschleunigen", so der DAX-Konzern. Im Endeffekt könnten bereits deutlich vor 2030 mehr als 50 Prozent aller weltweit ausgelieferten Fahrzeuge über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. In Summe wolle BMW bis 2030 die Marke von 10 Millionen verkauften vollelektrischen Fahrzeugen überschreiten, 2025 sollen es mehr 2 Millionen sein.

Die sogenannte Neue Klasse ist eine komplett neue Modellgeneration des Münchener Konzerns ausschließlich mit vollelektrischem Antrieb. BMW will dadurch seinen Marktanteil in diesem Segment bis 2030 spürbar erhöhen. Der Serienproduktionsstart soll im zweiten Halbjahr 2025 im neuen Werk Debrecen (Ungarn) erfolgen, ab 2026 sollen die Fahrzeuge der Neuen Klasse auch im Stammwerk München vom Band laufen. 2027 soll dann die Serienproduktion im Werk San Luis Potosi (Mexiko) beginnen. Insgesamt soll in den ersten 24 Monaten die Produktion von mindestens sechs Modellen der neuen Generation anlaufen.

