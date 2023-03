NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 21 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller mache weiter Fortschritte, schrieb Analyst Jose Asumendi am Dienstagabend in einer Beurteilung der Jahresbilanz./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2023 / 00:15 / GMT

