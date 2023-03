The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2023ISIN NameUSU8882PAB32 TWITTER 22/30 REGSFR0013323722 HSBC CE 18/23 MTNXS1794196615 ARION BANK 18/23 MTNXS1794344827 DNB BANK 18/28 FLR MTNFR0013173358 AGENCE FR. LOC. 16/23 MTNXS1793287472 YORKSHIRE BLDG 18/23 MTNDE000DK0GXU9 DEKA USD STUFENZINS 16/23DE000A14JY47 BAD.-WUERTT.LSA 18/23US097023BK04 BOEING CO. 2035AU3CB0247237 LLOYDS BKG GRP 2023 MTNXS1533915721 EVRAZ 17/23 REGSIE00B4S3JD47 IRLAND 2023ES0413211873 BBVA SA 16-23DE000LB1B1V1 LBBW STUFENZINS 16/23XS1793259265 INTL FIN. CORP. 18/23 MTNDE000A2GSG73 IKB DT.IND.BK.MTN 18/23XS1791714493 CHENGDU XIN.INV. 18/23XS0109320688 HIGHBURY FIN. 00/23US45950KCS78 INTERN.FIN. 20/23 MTNDE0001053502 BAYERN LSA 20/23 S131XS1793271716 LB.HESS.-THR. 18/23XS1793296465 TRAFIGURA FDG 18/23 MTNXS0904232310 MEDJOOL 13/23USU74078CN14 NESTLE HLDGS 21/41 REGSXS1953016547 FMS WERTMGMT MTN 19/23 LSUS500630CS52 KOREA DEV.BK 17/23US89846C1045 TRUW.INT.ADR/2 RC-,00015