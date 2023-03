The following instruments on XETRA do have their first trading 15.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.03.2023Aktien1 CA0558691014 BTQ Technologies Corp.2 GB00BMWLC750 Milton Capital PLC3 GRS001003045 Attica Bank S.A.4 CA5928192056 Mexican Gold Mining Corp.5 GG00BQZCBZ44 Shurgard Self Storage Ltd.Anleihen/ETF1 DE000A3E5SR2 Brandenburg, Land2 DE000LB3PFG1 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB3MZH4 Landesbank Baden-Württemberg4 CH1239464550 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken5 XS2597768485 Landsbankinn hf.6 NZGOVDT530C2 New Zealand, Government of...7 CH1249416079 Geberit AG8 DE000HLB4561 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 IE00BGYWCB81 Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF