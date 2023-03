BMW rechnet im laufenden Jahr trotz weiter hoher Sonderkosten für die Mehrheitsübernahme in China mit einem guten Abschneiden im Kerngeschäft. Die Auto-Auslieferungen wollen die Münchener leicht erhöhen, wie der Konzern mitteilte. Das bedeutet bei BMW ein Plus zwischen einem und fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,4 Millionen Fahrzeugen.Die Verkaufspreise dürften dabei stabil bleiben. So geht das Management um BMW-Chef Oliver Zipse von einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 8 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...