WIESBADEN (ots) -Großhandelsverkaufspreise, Februar 2023+8,9 % zum Vorjahresmonat+0,1 % zum VormonatDie Verkaufspreise im Großhandel waren im Februar 2023 um 8,9 % höher als im Februar 2022. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat damit zum fünften Mal in Folge rückläufig. Im Januar 2023 hatte sie bei +10,6 % gelegen, im Dezember 2022 bei +12,8 %. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Großhandelspreise im Februar 2023 leicht um 0,1 %.Hohe Vorjahresveränderung durch stark gestiegene Preise für Nahrungs- und GenussmittelFür den hohen Anstieg der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich sind hauptsächlich Preissteigerungen bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren verantwortlich. Im Durchschnitt lagen die Preise hier um 16,8 % über denen von Februar 2022. Teurer waren insbesondere die Produkte im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (+25,6 %), Fleisch- und Fleischerzeugnissen (+21,4 %), Zucker, Süß- und Backwaren (+21,4 %) sowie Obst, Gemüse und Kartoffeln (+18,2 %).Erheblich höher waren auch die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren (+51,0 %), Baustoffen und Bauelementen (+21,9 %) sowie mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (+11,3 %).Billiger als vor einem Jahr waren die auf Großhandelsebene verkauften Altmaterialien und Reststoffe (-23,9 %), aber auch Erze, Metalle und Metallhalbzeug (-2,1 %).Weitere Informationen:Lange Zeitreihen können über die Tabelle Index der Großhandelsverkaufspreise (61281-0002 und 61281-0004) in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden. Detaillierte Informationen zur Statistik der Großhandelsverkaufspreise enthält auch der Statistische Bericht, der die bislang publizierte Fachserie 17, Reihe 6 ablöst.Die Großhandelsverkaufspreise sind im Dashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen wirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einer Sonderseite haben wir Daten und Informationen dazu für Sie zusammengestellt.