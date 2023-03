Amarenco, ein auf photovoltaische Energie spezialisiertes französisch-irisches Unternehmen, hat soeben eine weitere Finanzierungsrunde über 300 Mio. abgeschlossen. Dank dieser jüngsten Finanzierungsrunde kann Arjun Infrastructure Partners eine Minderheitsbeteiligung an Amarenco erwerben. Arjun Infrastructure schließt sich damit einem Pool von Investoren aus der Crédit Agricole Gruppe1und Tikehau Capital2, einer alternativen Vermögensverwaltungsgruppe, an, die das Wachstum von Amarenco seit 2020 maßgeblich gefördert hat.

Warum nun 3 Jahre nach der ersten Finanzierungsrunde eine dritte?

Die Amarenco Group, die seit ihrer Gründung jedes Jahr kontinuierlich gewachsen ist, kann dank dieser dritten Finanzierungsrunde einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung ihrer Ziele gehen. Dies betrifft insbesondere die Regeneration von Ökosystemen, wofür 2023 beispielsweise die ersten Projekte zur Regeneration von Mikrowäldern und Böden (zur Erzeugung regenerativer Energie) initiiert werden sollen, oder die erfolgreiche Umsetzung von Energiespeichersystemen wie das Vorzeigeprojekt "Claudia" mit 100 Megawattstunden.3

Diese neue Finanzierungsrunde wird es zudem generell ermöglichen, die Entwicklungsziele des Unternehmens in den kommenden Monaten/Jahren zu finanzieren:

Die Umwandlung der Multi-GW-Projekte in Anlagen in allen Regionen innerhalb der nächsten 3 Jahre.

Die weitere Expansion in allen 3 strategischen Bereichen, d. h. Solarenergie, Energiespeicherung und Agrarinfrastrukturen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Unterstützung von Energieversorgern bei der Erreichung ihrer Netto-Emissionsziele und langfristigen Strategien zur Sicherung der Strompreise an den Standorten und in allen geografischen Regionen.

Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde werden Julian Skinner und Romain Py von Arjun Infrastructure in den Vorstand von Amarenco aufgenommen, dem auch Mathieu Badjeck und Pierrre Abadie, Co-Heads des Bereichs Private Equity Energy Transition von Tikehau Capital, angehören.

1 IDIA Capital Investissement, Sofilaro, Grand Sud Ouest Capital und Nord Midi-Pyrénées Développement.

2 Tikehau Capital ist im Rahmen seiner europäischen Private-Equity-Strategie "T2 Energy Transition Fund", deren Schwerpunkt auf der Ökokarbonisierung liegt, bereits seit 2020 Anteilseigner von Amarenco.

3Das Projekt "Claudia" ist ein Lithium-Ionen-Batteriespeicherprojekt mit einer Kapazität von 105 MW / 98 MWh, das auf einer Industriebrache im Département Gironde (33) angesiedelt ist.

