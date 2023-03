Kopenhagen, Dänemark, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Erfahrene IT-Führungskraft wird das Konfigurationstechnologie-Angebot des Unternehmens leitenConfigit, der weltweit führende Anbieter für Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass Damantha Boteju zum Chief Product and Technology Officer ernannt wurde. In dieser Funktion wird er für die Steuerung der Produktstrategie des Unternehmens verantwortlich sein.Bevor er zu Configit kam, war Damantha Chief Technology Officer bei Forecast, einem Scale-up-Unternehmen, das die nächste Generation von Projektmanagement-Software entwickelt und KI einsetzt, um den Erfolg von Projekten zu steigern. Außerdem war er Chief Product and Technology Officer bei Edlund, einem führenden skandinavischen Anbieter von Lebensversicherungs- und Rentensoftware.Damantha kommt zu Configit, um die Verbesserung und Weiterentwicklung der CLM-Lösungen zu fördern und Kunden bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität zu unterstützen. Mit seiner Ernennung baut Configit seine Führungsposition im Bereich Configuration Lifecycle Management aus, um den steigenden Anforderungen komplexer konfigurierbarer Produkte gerecht zu werden und den Kundenstamm auszubauen.Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: "Damantha bringt einen großen Erfahrungsschatz für die Leitung der Produktstrategie von Configit mit. Sein Fachwissen wird sicherstellen, dass wir unseren Kunden einen erstklassigen Service bieten und sie befähigen, ihren Wettbewerbsvorteil zu verbessern, indem wir alle Systeme und Geschäftsprozesse mit vollständigen und fehlerfreien Konfigurationen aufeinander abstimmen."Damantha Boteju, CPTO von Configit, sagte: "Configit löst ein sehr kompliziertes Problem im Bereich der Fertigung auf wirklich innovative Weise. Ich setze mich dafür ein, dass die Lösungen von Configit es ermöglichen, die Produkteauswahl exakt auf die Bedürfnisse jedes Kunden zuzuschneiden. Wir haben einen globalen Einfluss auf den Markt für Produktkonfiguration."Über ConfigitConfigit ist der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen%252Bsolutions%26a%3DConfiguration%2BLifecycle%2BManagement%2B(CLM)-L%25C3%25B6sungen&a=Configuration+Lifecycle+Management+(CLM)-L%C3%B6sungen) und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation® (VT)%26a%3D%2BVirtual%2BTabulation%25C2%25AE%2B(VT%25E2%2584%25A2)&a=%C2%A0Virtual+Tabulation%C2%AE+(VT%E2%84%A2)), die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Mit Virtual Tabulation kann Configit bei marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke, benutzerfreundliche Konfigurationslösungen umsetzen. Website: https://configit.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030817/Damantha_Boteju.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/configit-ernennt-damantha-boteju-zum-chief-product-and-technology-officer-301772226.htmlPressekontakt:Diana Diaz,Force4 Technology Communications,diana.diaz@force4.coOriginal-Content von: Configit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125753/5463646