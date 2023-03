Zum Franken hält sich der Euro bei 0,9818 weiter oberhalb der 0,98er Marke und auch der US-Dollar kostet mit 0,9146 Franken etwas mehr als noch am Vorabend.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch über 1,07 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit gut einem Monat und notiert aktuell bei 1,0733 Dollar. Zum Franken hält sich der Euro bei 0,9818 weiter oberhalb der 0,98er Marke und auch der US-Dollar kostet mit 0,9146 Franken etwas mehr als noch am Vorabend. Am Nachmittag richte sich das...

Den vollständigen Artikel lesen ...