Nach der kräftigen Kurserholung am Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt wenig Bewegung ab. Der Broker IG berechnet den DAX rund 30 Minuten vor dem Handelsbeginn moderat niedriger mit 15.218 Punkten. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag könnten sich die Investoren nun zunächst zurückhalten. Die Stabilisierung der US-Börsen hat sich am Dienstag nach einer kurzen Schwäche fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,06 Prozent fester ...

