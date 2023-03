Der Spezialchemie-Konzern Lanxess (ISIN: DE0005470405) will seinen Aktionären eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorjahr (1,05 Euro) unverändert. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 38,85 Euro liegt die Dividendenrendite auf Basis der vorgeschlagenen Ausschüttung bei 2,70 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 24. Mai 2023 statt. Der im MDAX gelistete Konzern ...

