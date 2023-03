Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999) will eine Dividende in Höhe von 51 Cent pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr lag die Dividende bei 49 Cent pro Aktie. Damit wird die Ausschüttung um 4,1 Prozent erhöht. Die nächste Hauptversammlung findet am 17. Mai 2023 statt. Beim aktuellen Börsenkurs von 10,475 Euro entspricht die ...

