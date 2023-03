Anfang des Jahres hat der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel eine Absichtserklärung mit HH2E zur Lieferung von Elektrolyseur-Ausrüstung mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt unterzeichnet. Am Dienstagabend meldeten die Skandinavier nun Vollzug - der endgültige Vertrag ist unter Dach und Fach.Demnach beläuft sich der Auftragsgegenwert auf etwa 34 Millionen Euro. HH2E plant die Errichtung von skalierbaren Wasserstoff-Projekten in Deutschland. Ein Vorhaben entsteht beispielsweise in Lubmin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...