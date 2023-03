VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - (15. März 2023) / IRW-Press / Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (OTCQB: GMMAF) (FWB: N79) ("Gama" oder das "Unternehmen") freut sich, den Ankauf einer zusätzlichen Konzessionsfläche von 78,8 km2 bekannt zu geben, die unmittelbar an das Explorationsgelände des unternehmenseigenen Nickelprojekts Tyee im sogenannten ‚Havre St. Pierre Anorthosite Complex' ("HSP-Komplex") im Südosten der kanadischen Provinz Quebec grenzt. Mit dem Ankauf dieser zusätzlichen Claims erweitert Gama seinen Grundbesitz auf eine Gesamtfläche von 625,9 km2.

Mick Carew, PhD, der CEO von Gama, erläutert: "Gama setzt seinen Expansionskurs im unternehmenseigenen Nickelprojekt Tyee fort und vergrößert seinen Grundbesitz auf insgesamt 625,9 km2. Damit sichert sich das Unternehmen die größte Liegenschaft im gesamten HSP-Anorthositkomplex. Wir sind nach wie vor mit den Planungsarbeiten für unsere erste Explorationsphase beschäftigt, die im Mai mit einer luftgestützten geophysikalischen SkyTEM-Messung beginnen soll. Die Ergebnisse dieser Messung werden die Grundlage für die Abgrenzung aussichtsreicher Zielzonen für die nachfolgende Kartierung, Prospektion und Entnahme von Gesteinssplitterproben bilden. Dies soll uns eine bessere Planung unseres ersten Bohrprogramms auf dem Projektgelände ermöglichen."

Abbildung 1. Die von Gama bearbeiteten Rohstoffclaims, einschließlich der neu erworbenen Claims, im HSP-Komplex

Alle Beträge sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Im Rahmen einer Asset-Kaufvereinbarung (die "Vereinbarung") mit der Firma 1290480 B.C. Ltd., einer ‚mit dem Unternehmen verbundenen Partei', hat sich Gama bereit erklärt, für eine Barsumme von 50.000 Dollar zusätzlich 147 Rohstoffclaims mit einer Gesamtfläche von 78,8 km2 zu erwerben. Mit der Übernahme dieser zusätzlichen Claims vergrößert sich die Konzessionsfläche des unternehmenseigenen Nickelprojekts Tyee auf 625,9 km2.

Jacob Verbaas, der im Unternehmen als VP Exploration verantwortlich zeichnet, ist ein leitender Angestellter von 1290480 B.C. Ltd. und seine Beteiligung an der Transaktion ist somit als "Transaktion einer involvierten Partei" gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101") zu werten. Die Transaktion ist von den Erfordernissen der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre laut Vorschrift MI 61-101 ausgenommen, da der Kaufpreis den Grenzwert von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet.

Über Gama Explorations Inc.

Gama ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (CSE: GAMA), an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: N79) und am OTC-Market (OTCQB: GMMAF) notiert. Als Mineralexplorationsunternehmen ist es auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbaukonzessionen spezialisiert, die Metalle für den Einsatz in umweltfreundlichen Technologien und im Sektor der erneuerbaren Energien beherbergen. Das Unternehmen gab vor kurzem den ‚Neuzugang' des in der ‚Yellowknife Pegmatite Province' in den kanadischen Nordwest-Territorien gelegenen Pegmatit-Lithiumprojekts Muskox bekannt und ergänzt damit sein bestehendes Portfolio. Dieses besteht derzeit aus dem Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion, das nur eine kurze 20-minütige Autofahrt von der Stadt Smithers im Norden der Provinz British Columbia entfernt liegt (Option auf den Erwerb von 100 % der Anteile), sowie dem Nickel-Kupfer-Massivsulfidprojekt Tyee im Nordosten von Quebec, das sich zu 100 % in Besitz von Gama befindet. Das Unternehmen evaluiert laufend Möglichkeiten, sich Beteiligungen an weiteren Mineralkonzessionen im Explorationsstadium in stabilen Rechtssystemen zu sichern.

FÜR DAS BOARD,

Dr. Mick Carew, PhD | CEO und Director

E-Mail: mick@gamaexplorations.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Focus Communications

Tel: +1 647 689 6041

E-Mail: info@fcir.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Die Worte "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder sonstigen Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69662Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69662&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36459L1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.