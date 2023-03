Mit der Einführung einer USA-Zone sind weltweit tätige und große Unternehmen in der Lage, interne und externe Identitäten in Nordamerika im Rahmen ihrer digitalen Transformation zu schützen

Die OneWelcome Identity-Plattform ermöglicht Firmen die Orchestrierung reibungsloser, sicherer und zuverlässiger digitaler Identitäten für ihre Kunden und das gesamte Geschäftsumfeld

Die OneWelcome Identity-Plattform bietet ein nahtloses Nutzererlebnis bei gleichzeitiger Einhaltung komplexer aufsichtsrechtlicher Auflagen und hilft Firmen bei der Hoheitswahrung hinsichtlich Identitäts- und Zugangsmanagement

Nach der kürzlichen Übernahme von OneWelcome, einem führenden europäischen Anbieter im Bereich Customer Identity and Access Management (CIAM), stellt Thales die Identitätsplattform von OneWelcome jetzt Unternehmen weltweit zur Verfügung und befähigt seine Kunden damit zur Orchestrierung einer reibungslosen, sicheren und zuverlässigen digitalen Transformation. Die Eröffnung der neuen USA-Zone verschafft Unternehmen erweiterte regionale Lieferfähigkeiten und Freiheit bei der Handhabung ihrer Hoheitsanforderungen. In naher Zukunft sollen weitere Zonen hinzukommen.

Angesichts der Erweiterung der digitalen Transformation in Unternehmen wird die Aufgabe, mehreren Interessengruppen, wie etwa Verbrauchern, Mitarbeitern, Partnern oder Zulieferern, besseren Zugang zu digitalen Vermögenswerten und Dienstleistungen zu verschaffen, zunehmend komplexer. Es stellen sich für viele Organisationen zahlreiche betriebliche, nutzererlebnisbezogene, Datenschutz- und Compliance-Herausforderungen. Die Thales OneWelcome Identity-Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, diese Herausforderungen durch die Implementierung eines reibungslosen, sicheren und zuverlässigen Nutzererlebnisses im gesamten digitalen Ökosystem zu bewältigen. Die Identitätsplattform OneWelcome wurde im speziell für den Datenschutz erstellt und ermöglicht mit ihren modularen Fähigkeiten die Einhaltung unterschiedlicher regulatorischer Auflagen.

Danny de Vreeze, Vice President, Identity Access Management bei Thales, kommentiert: "Die Branche bewegt sich mit hohem Tempo auf ein dezentralisiertes Identitätsumfeld zu, wobei sich die nationalen, unternehmensinternen und individuellen Hoheitsfragen schnell weiterentwickeln. In Verbindung mit der tiefgreifenden technologischen und kommerziellen Expertise von Thales in den Bereichen Identitätsbestätigung, Verschlüsselung und digitale Sicherheit mit globaler Reichweite bietet die OneWelcome Identity-Plattform Orchestrierungs- und feinkörnige Autorisierungsfähigkeiten, mit denen Organisationen die aktuellen und künftigen Identitäts- und Zugangsprobleme bewältigen können."

"Tausende von Unternehmen verlassen sich hinsichtlich erfolgskritischer digitaler Sicherheitsanforderungen auf Thales. Mit unserer Erfahrung bei der Implementierung streng DSGVO-konformer CIAM-Projekte in EU-Ländern sind wir nun bereit, Kunden weltweit beim Geschäftswachstum über mehrere Kanäle hinweg zu helfen, während diverse Datenschutzgesetze eingehalten werden."

Im KuppingerCole 2022 Leadership Compass wurde OneWelcome als "Overall Leader in CIAM Platforms" gewürdigt und erzielte hohe Platzierungen in allen fünf Kategorien: Sicherheit, Funktionalität, Umsetzung, Interoperabilität und Nutzerfreundlichkeit.

"OneWelcome ist einzigartig auf die geschäftlichen und regulatorischen Compliance-Anforderungen der DSGVO abgestimmt und bietet ausgedehnte Datenschutz- und Genehmigungsmanagementfunktionen sowie Einhaltung der Datenresidenzauflagen", erklärte John Tolbert, Director of Cybersecurity Research bei KuppingerCole1

Thales stellt seine CIAM-Plattform auf dem Gartner Identity Access Management Summit 2023 vor, der vom 20. bis 22. März in Grapevine, Texas/USA, stattfindet.

