Berlin (ots) -Dorothea Metasch hat eine Mission: Die Immobilien-Expertin möchte möglichst vielen Menschen zu den eigenen vier Wänden verhelfen. Mit ihrem Buch "Unlock it!" vermittelt sie darum leicht und authentisch das nötige Knowhow zum Kauf der ersten eigenen Immobilie - zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage. Egal, welches Alter oder wieviel Geld einem zur Verfügung steht, Dorothea Metasch unterstützt mit ihrem Buch dabei, sich mit dem Thema Wohneigentum aktiv auseinanderzusetzen und relevantes Wissen aufzubauen.Die Gründerin von 26 HOMES, eines der erfolgreichsten deutschen Immobilienprofile in den sozialen Medien, nimmt ihre LeserInnen mit persönlichen Erfahrungsberichten die Berührungsängste und befähigt, einen wichtigen Baustein für die Altersvorsorge und finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen. In lebensnahen Hands-On-Tipps, praktischen Beispielen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen teilt Dorothea Metasch ihr Wissen: Von der Suche über die Finanzierung, den Kaufprozess, bis hin zu einem möglichen Weiterverkauf bekommen die Leser-Innen ihr fundiertes Grundlagenwissen zum Investieren in Immobilien. Verpackt in amüsanten Anekdoten und spannenden Insights weiht sie einen ein in die Geheimnisse des Immobilienmarktes - nutzwertig, leicht verständlich, unterhaltsam geschrieben. Endlich ein Immobilienbuch, das Freude macht!"Unlock it! Dein Schlüssel zur ersten Immobilie." Paperback, Klappenbroschur, ca. 224 Seiten, 13,5 x 20,6 cm, ISBN: 978-3-424-20280-9, erhältlich ab sofort für 20 Euro. Weitere Informationen unter https://26homes.com/buch/.Pressekontakt:JKaccess GmbHTanja Albrecht-Decksteintad@jkaccess.comOriginal-Content von: JKaccess GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163454/5463677