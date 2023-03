PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich haben sich die Verbraucherpreise im Februar stärker erhöht als bisher bekannt. Nach europäischer Rechnung (HVPI) lag das Preisniveau 7,3 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris bekannt gab. Eine erste Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 1,1 Prozent. Auch das war mehr als bisher ermittelt.

Obwohl die Teuerung auch in Frankreich hoch liegt, rangiert sie im europäischen Vergleich im unteren Drittel der Skala. Sie liegt allerdings klar über dem mittelfristigen Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. An diesem Donnerstag dürfte die EZB ihre Zinsen trotz der Turbulenzen im US-Bankensektor weiter anheben./bgf/la/tih