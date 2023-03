Istanbul, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Zeynep Liva Elmac\u0131, eine Dystonie-Patientin, die seit 5 Jahren unter unkontrollierbaren unwillkürlichen Kontraktionen in ihren Beinen und Armen leidet, unterzog sich einer Hirnschrittmacher-Operation, während sie wach war und Zeichentrickfilme sah. Die Operation des Patienten wurde von Medical Park (https://medicalparkinternational.com/en-us/Pages/default.aspx) durchgeführt, dem türkischen Gesundheitszentrum mit 27 Krankenhäusern und Tausenden von Ärzten. Der Spezialist für Hirn- und Neurochirurgie des Medical Park Bahçelievler Hospital, Assoc. Prof. Dr. Sait Öztürk (https://medicalparkinternational.com/en-us/Pages/doctor-profile.aspx?FUnitID=123456789&DoctorID=28800), gab Auskunft über den Operationsverlauf der Patientin: "Dystonia ist eine sehr seltene Krankheit. Bei unserer Patientin traten Kontraktionen in den Armen und Beinen auf, die immer schlimmer wurden. Nach den Untersuchungen hielten wir es für angemessen, eine Hirnschrittmacher-Operation durchzuführen."Wenn der Patient wach ist, erhöht sich die Erfolgsquote der OperationAssoc. Prof. Dr. Sait Öztürk erklärte mit folgenden Sätzen, warum die Operation im Wachzustand durchgeführt wurde: "Auf diese Weise kann die Wirksamkeit des während des Eingriffs durchgeführten Verfahrens überprüft werden. Zeynep hat sich sehr tapfer an den Operationsprozess angepasst."Die Figuren des Zeichentrickfilms kamen nach der Operation zu BesuchDr. Öztürk wandte sich an die Regisseure des Zeichentrickfilms, um Zeynep, die seit vielen Jahren ein schwieriges Leben führt, glücklich zu machen. Der Drehbuchautor besuchte die Patientin in ihrem Zimmer mit den Zeichentrickfiguren.Sie kann in einer begrenzten Anzahl von Zentren auf der Welt durchgeführt werdenAssoc. Prof. Dr. Öztürk, der für seine erfolgreichen Operationen auf dem Gebiet der Hirnschrittmacher bekannt ist, erklärte: "Hirnschrittmacher-Operationen sind Eingriffe, die spezielle Erfahrung und Hochtechnologie erfordern, und sie werden weltweit und in der Türkei nur selten durchgeführt und können nur in einer begrenzten Anzahl von Zentren durchgeführt werden."Rumänische Malerin mit Parkinson hat nach einer Hirnschrittmacher-Operation in der Türkei ihre Pinsel wiedergefundenDie rumänische Malerin Antoneta Selista kann ihre Arbeit seit etwa 6 Jahren nicht mehr ausüben, weil ihre Hände zunehmend zittern. Nach einer erfolgreichen neurochirurgischen Operation bei Dr. Sait Öztürk erlangte sie sowohl ihre Gesundheit als auch die Kunst der Malerei wieder.Er hatte 12 Jahre lang unter schweren Depressionen gelitten und fand in der Türkei mit einem Hirnschrittmacher HoffnungDer 31-jährige saudi-arabische Patient Alghamdi Alaa Saeed, der seit 12 Jahren mit schweren Depressionen gekämpft hat und wiederholt Selbstmordversuche unternommen hat, fand seine Hoffnung durch eine Hirnschrittmacher-Operation im Medical Park Hospitals in der Türkei.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2031964/beyin_pili_eng.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031965/MedicalPark_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-neurochirurg-der-medical-park-hospitals-group-assoc-prof-sait-ozturk-hat-erfolgreich-eine-hirnschrittmacher-operation-an-der-dystonie-patientin-zeynep-durchgefuhrt-wahrend-sie-wach-war-und-zeichentrickfilme-schaute-301770571.htmlPressekontakt:Ekin Akyaz,ekin.akyaz@mlpcare.com,+ 90- 0552-928-71-90Original-Content von: Medical Park Hospitals Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169177/5463735